Empoderamento rumo à F-1

Os promotores da W Series, campeonato de monopostos reservado para mulheres, produziram um filme para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A brasileira Bruna Tomaselli, é uma das participantes do certame, que este ano tem um calendário previsto de oito etapas, as duas últimas incluídas nos programas dos GPs do México e dos Estados Unidos.

O filme mostra os programas de treinamento físico e desenvolvimento das meninas durante a pré-temporada e foca no destaque à individualidade de cada uma elas e no espírito de coletividade em levar adiante a proposta de ampliar o espaço feminino no mundo das competições. A equipe de produção do vídeo também é predominante formado por mulheres e foi dirigido por Casey Hennessy, que já produziu comerciais para fábricas de automóveis e para pilotos de F-1. Para Catherine Bond Muir, CEO da W Series, o filme vai muito além de celebrar uma data:

“O Dia Internacional da Mulher é importante para nós da W Series, especialmente porque além de lançar um vídeo que celebra o empoderamento coletivo das mulheres marca também a expansão do nosso negócio e a esperança de que nossas modelos atrairão outras candidatas brilhantes. Estamos determinadas a enfrentar o desequilíbrio existente no esporte a motor e, com o incentivo apropriado, mostrar a elas este maravilhoso mundo de oportunidades.”