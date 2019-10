Endurance EUA: Derani e Nasr campeões

O automobilismo brasileiro conseguiu mais um importante título internacional com a vitória de Pipo Derani e Felipe Nasr nas 10 horas de Petit Le Mans, prova disputada ontem no circuito de Road Atlanta (foto de abertura, de José Mário Dias); Pipo cruzou a linha de chegada com apenas 0″996 à frente de outro Caddilac DPi e que foi pilotado pelo trio Jordan Taylor/Mathieu Vaxiviere/Ranger Van Der Zander. Com esse resultado os brasileiros – que nessa prova formaram equipe com o norte-americano Eric Curran – garantiram o título do Campeonato Norte-Americano de Endurance, conquista que vai para a equipe Action Express pela sexta temporada consecutiva. Esse torneio é formado pelas quatro etapas longas do calendário da IMSA e que incluem as 24 Horas de Daytona, as 12 Horas de Sebring e 6 Horas de Watkins Glen. O carrro de Curran, Derani e Nasr largou na pole position e após várias trocas de posição durante a prova voltou a liderar quando faltavam 20 minutos para o encerramento da prova.

Derani e Nasr serão os pilotos titulares do único carro da equipe Action Express na temporada de 2020, quando terão o português Filipe Albuquerque como companheiro de equipe nas provas longas. A dupla de Felipes conseguiu ainda o vice-campeonato na classificação do IMSA Weathertech Sportscar Chmapionship, somando 297 pontos, cinco a menos que a dupla formada pelo colombiano Juan Pablo Montoya e o norte-americano Dane Cameron, que disputaram o ano com o Accura #6 do Team Penske.

Daniel Serra venceu na categoria GTLM e dividiu um Ferrari 488 GTE em equipe formada com o inglês James Calado e o italiano Alessandro Pier Guidi. Bia Figueiredo terminou a prova na 25a. posiçnao, sétimo lugar na classe GTD, a bordo do Accura NSX que dividiu com Katherine Legge e Christiane Nielsen.

Os 10 primeiros nas 10 Horas de Petit Le Mans:

1)F. Nasr / E. Curran / P. Derani (Whelen Engineering Racing Cadillac DPi) 465 voltas em 10h00’40″809

2)R. Van Der Zande / J. Taylor/ M. Vaxiviere (Konica Minolta Cadillac DPi-V.R), a 0″996

3) R. Taylor / H. Castroneves / G. Rahal (Acura Team Penske Acura DPi), a 9″842

4) D. Cameron / J. Montoya / S. Pagenaud (Acura Team Penske Acura DPi), a 1 volta

5) S. Trummer / S. Simpson / C. Miller (JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi)

6) O. Jarvis / T. Nunez / T. Bernhard (Mazda Team Joest Mazda DPi) 463, a 2 voltas

7) J. Barbosa / M. Conway / F. Albuquerque (Mustang Sampling Racing Cadillac DPi), a 6 Voltas

8) J. Bennett / C. Braun / R. Dumas (CORE autosport Nissan DPi), a 8 Voltas

9) M. Goikhberg / T. Vautier/ J. Piedrahita (JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi), a 19 Voltas

10) J. Calado / A. Pier Guidi / D. Serra (Risi Competizione Ferrari 488 GTE), a 31 Voltas