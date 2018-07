F-1 em Baku: deu Verstappen, no estilo

O primeiro dia de treinos ara o GP do Azerbaijão, nona etapa do Campeonato Mundial de F-1 teve muitas emoções e um grand finale. Inúmeros pilotos perderam o ponto ideal de freada, Sérgio Pérez e Jolyon Palmer deixaram suas marcas na entrada da curva do Castelo e faltando pouco menos dois minutos para o final da segunda sessão de treino livre o holandês Max Verstappen bateu forte na saída da curva 1. Num circuito onde as longas retas deixam à mostra a real potência dos motores, três motores Renault ficaram entre os 3 primeiros – Daniel Ricciardo fez o terceiro tempo -, Valttteri Bottas, segundo, foi o melhor entre cinco motores Mercedes (Lewis Hamilton, décimo, não conseguiu completar uma volta limpa), e Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel completaram os cinco primeiros com seus Ferrari, nessa ordem.

Os tempo de hoje em Baku:

1) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer,1’43”362s

2) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, 1’43”452

3) Daniel Ricciardo,Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’43”473

4) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, 1’43”489

5) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 1’43”615

6) Lance Stroll, Williams FW40-Mercedes, 1’44”113

7) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, 1’44”306

8) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, 1’44”321

9) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, 1’44’484

10) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, 1’44”525

11) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, 1’44”609

12) Fernando Alonso, McLaren MCL32-Honda, 1’45”515

13) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, 1’45”733

14) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, 1’45”831

15) Nico Hulkenberg, Renault RS 17, 1’46”003

16) Jolyon Palmer, Renault RS17, 1’46”061

17) Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32-Honda, 1’46”174

18) Pascal Wehrlein, Sauber C36-Ferrari, 1’47”150

19) Marcus Ericsson, Sauber C36-Ferrari, 1’47”347

20) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, 1’47”722