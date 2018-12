F-1: FIA anuncia números para 2019

A Federação Internacional do Automóvel (FIA), divulgou a lista dos 20 pilotos confirmados para disputar o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2019, que inicia dia 17 de março com a disputa do GP da Austrália no circuito de Albert Park, em Melbourne. Com o retorno de Robert Kubica e Antonio Giovinazzi à categoria e chegada de Alexander Albon, serão quinze nações representadas na temporada do ano que vem: Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, México, Mônaco, Polônia, Rússia e Tailândia. Outra novidade é a mudança de nome da equipe desde 2007 conhecida como Force India (foto de abertura): a partir de 2019 o time originado na equipe Jordan passará a ser chamado de Racing Point. O único piloto ainda por definir seu número é Alexander Albon: nas categorias inferiores ele usou o numeral 5, que na F-1 já é usado pelo alemão Sebastian Vettel.

A lista dos pilotos inscritos para a temporada 2019 é a seguinte:

3 – Daniel Ricciardo, Austrália (Renault F1 Team)

4 – Lando Norris, Grã-Bretanha (McLaren F1 Team)

5 – Sebastian Vettel, Alemanha (Scuderia Ferrari Mission Winnow)

7 – Kimi Raikkonen, Finlândia (Alfa Romeo Sauber F1 Team)

8 – Romain Grosjean, França (Rich Energy Haas F1 Team)

10 – Pierre Gasly, França (Aston Martin Red Bull Racing)

11 – Sérgio Pérez, México (Racing Point F1 Team)

16 – Charles Leclerc, Mônaco (Scuderia Ferrari Mission Winnow)

18 – Lance Stroll, Canadá (Racing Point F1 Team)

20 – Kevin Magnussen, Dinamarca (Rich Energy Haas F1 Team)

26 – Daniil Kvyat, Rússia (Red Bull Toro Rosso Honda)

27 – Nico Hulkenberg, Alemanha (Renault F1 Team)

33 – Max Verstappen, Holanda (Aston Martin Red Bull Racing)

44 – Lewis Hamilton, Grã-Bretanha (Mercedes-AMG Petronas Motorsport)

55 – Carlos Sainz Jr, Espanha (McLaren F1 Team)

63 – George Russell, Grã-Bretanha (Williams Racing)

77 – Valtteri Bottas, Finlândia (Mercedes-AMG Petronas Motorsport)

88 – Robert Kubica, Polônia (Williams Racing)

99 – Antonio Giovinazzi, Itália (Alfa Romeo Sauber F1 Team)

(*) – Alexander Albon, Tailândia (Red Bull Toro Rosso Honda)

(*) – a definir

O calendário da categoria para 2019:

17/03 – Austrália (Melbourne)

31/03 – Bahrain (Sakhir)

14/04 – China (Shanghai)

28/04 – Azerbaijão (Baku)

12/05 – Espanha (Barcelona)

26/05 – Mônaco (Mônaco)

09/06 – Canadá (Montreal)

23/06 – França (Le Castellet)

30/06 – Áustria (Spielberg)

14/07 – Grã-Bretanha (Silverstone)

28/07 – Alemanha (Hockenheim)

04/08 – Hungria (Budapeste)

01/09 – Bélgica (Spa)

08/09 – Itália (Monza)

22/09 – Cingapura (CIngapura)

29/09 – Rússia (Sochi)

13/10 – Japão (Suzuka)

27/10 – México (Cidade do México)

03/11 – EUA (Austin)

17/11 – Brasil (São Paulo)

01/12 – Abu Dhabi (Yas Marina)