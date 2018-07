F-1 na Rússia tem primeira fila toda vermelha

A Ferrari conseguiu colocar seus dois carros na primeira fila para o Grande Prêmio da Rússia, quarta etapa do Campeonato Mundial de F-1, que será disputado amanhã. A prova acontece no autódromo de Sochi e tem a largada prevista para as 9 horas, quando Sebastian Vettel (pole) e Kimi Räikkönen e lideram um pelotão de 20 carros. A prova de classificação foi marcada por uma intensa disputa entre a Ferrari e a Mercedes, que pela primeira vez nesta temporada viu seus dois pilotos andarem mais lentos que os rivais de Maranello. Felipe Massa confirmou as expectativas e garantiu a sexta posição de largada, dividindo a terceira fila com o australiano Daniel Ricciardo.

No ano passado a corrida de Sochi foi marcada por uma única para no box para troca de pneus, algo que apesar da maior durabilidade desse equipamento nesta temporada poderá não se repetir. Como o regulamento exige a utilização de dois tipos de compostos na corrida e o rendimento obtido com os modelos ultramacios (roxos) é cerca de um segundo melhor por volta em comparação registrados com supermacios (vermelhos) a disputa entre Ferrari e Mercedes vai implicar em estratégias ousadas. O mais provável será duas janelas mais longas com os pneus ultramacios intercalados por uma janela curta com pneus supermacios. Falando após a prova de classificação o alemão Sebastian Vettel não escondeu a alegria pelo resultado de hoje:

“Até agora a Mercedes estava melhor do que nós nas provas de classificação, mas hoje conseguimos ser mais eficientes. A disputa foi apertada e embora eu soubesse que tinha feito uma volta boa não tinha certeza que era suficiente para garantir a pole position. Amanhã teremos uma corrida apertada e largar na primeira primeia fila é muito bom.”

Valtteri Bottas, pole position no GP do Bahrain disputado há duas semanas, novamente foi mais rápido que seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. O inglês cometeu vários erros em suas voltas rápidas, evidenciando que ele e a Mercedes ainda não conseguiram descobrir o acerto ideal do chassi W08 para o regulamento atual, que permite asas e pneus de maiores dimensões. Por seu lado, Bottas demonstrou otimismo suficiente para provocar seus adversários da Ferrari:

“Estamos próximos da Ferrari e o resultado de amanhå é o que vale. A reta de Sochi é grande o suficiente e largar na segunda fila não é tão ruim…”

Surpresa maior do grid foi ver a equipe Force India colocar dois carros entre os 10 primeiros, com Sérgio Pérez e Estebán Ocon, nesta ordem, dividem a quinta fila do grid e alinham atrás de Max Verstappen e Nico Hulkenberg, sétimo e oitavo, respectivamente. A TV Globo transmite a corrida ao vivo, a partir das 9 horas e canal SporTV apresenta a reprise a partir das 14 horas.

Grid de largada para o GP da Rússia:

1) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 1’33″194

2) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, 1’33″253

3) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, 1’33″289

4) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, 1’33″767

5) Daniel Ricciardo, Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’34″905

6) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, 1’35″110

7) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’35″161

8) Nico Hulkenberg, Renault RS17, 1’35″285

9) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, 1’35″337

10) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, 1’35″430

11) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, 1’35″948

12) Lance Stroll, Williams FW40-Mercedes, 1’35″964

13) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, 1’35″968

14) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, 1’36″017

15) Fernando Alonso, McLaren MCL32-Honda, 1’36″660

16) Jolyon Palmer, Renault RS17, 1’36″462

17) Pascal Wehrlein, Sauber C36-Ferrari, 1’37″332

18) Marcus Ericsson, Sauber C36-Ferrari, 1’37″507

19) Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32-Honda, 1’37″070

20) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, 1’37″620