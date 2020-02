F-1 se agita, Nasr e Sette Câmara testam na F-Indy

Na semana na qual a maioria das equipes da F-1 apresenta seus modelos para a temporada 2020, Felipe Nasr e Sérgio Sette Câmara vivem uma experiência que poderá unir os dois na temporada da F-Indy. Os brasileiros dividirão, hoje e amanhã, um carro da equipe Carlin durante testes de pré-temporada no Circuito das Américas (Cota), em Austin, Texas. O desempenho de ambos poderá ser acompanhado pelo site da categoria. Também com transmissão de vídeo pela internet acontece hoje o lançamento do carro que a Scuderia Ferrari utilizará nesta temporada. A apresentação acontece no Teatro Romolo Valli, na cidade de Reggio Emilia e será difundida por este site especialmente criado para a ocasião.

O lançamento do carro de F-1 da Ferrari é normalmente aguardado com ansiedade e deveria ter sido o primeiro da categoria a ser apresentado. Surpreendentemente, o time norte-americano Haas estragou essa festa ao divulgar fotos do seu modelo VF-20 na última sexta-feira (6), 13 dias antes da data inicialmente prevista. De qualquer forma, a equipe não causou nenhum estardalhaço com isso: o monoposto que aparece nas fotos oficiais é extremamente semelhante ao usado pela Scuderia no ano passado. Nada muito surpreendente posto que a ligação entre ambas é bastante ampla.

Outra ação que serviu para amenizar o impacto do lançamento de hoje foi a divulgação do esquema gráfico dos carros da Mercedes para 2020, manobra claramente promocional para anunciar que um dos parceiros do time liderado por Toto Wolff, o grupo químico Ineos, aumentou seu acordo comercial com a equipe. Fundado em 1988, o conglomerado tem endereço fiscal na Inglaterra e mantém uma de suas 186 operações ao redor do mundo localizada no município de Araçariguama (SP).

A Petronas, empresa petrolífera da Malásia, continua como o principal patrocinador na Mercedes, que apresentará seu modelo W11 no próximo dia 14 em Silverstone. No dia 19 começam os testes pré-temporada, em Barcelona. No dia 26 as equipes voltam ao traçado catalão para outra sessão, igualmente com duração de três dias. O Campeonato Mundial inicia dia 15 de março, quando acontece o GP da Austrália, em Melbourne. A lista completa dos lançamentos é a seguinte:

11/2 – Ferrari (Itália)

12/2 – Red Bull (Inglaterra) e Renault (França)

13/2 – McLaren Inglaterra)

14/2 – Alpha Tauri* (Áustria) e Mercedes (Inglaterra)

17/2 – Racing Point (Áustria) e Williams (Inglaterra)

19/2 – Alfa Romeo (Barcelona)

(*) Alpha Tauri é a nova denominação da Toro Rosso.

Nasr e Sette Câmara de olho na Indy

Os brasileiros Felipe Nasr e Sérgio Sette Câmara enfrentam momentos com semelhanças e diferenças em suas carreiras e não será surpresa se ambos acabarem compartindo um mesmo carro na temporada 2020 da F-Indy. Nasr tem assegurada sua participação na série IMSA, onde divide o Cadillac DPi-V.R #31 da equipe Whelen Engineering com o também brasileiro Pipo Derani, e não esconde que participar da F-Indy é um dos seus objetivos a curto-médio prazo. O piloto de Brasília tem apoio da sua equipe para participar do teste de hoje e um bom resultado com a equipe Carlin, operação que explora uma variante impossível de acontecer na F-1, onde um piloto disputa obrigatoriamente todas as etapas da temporada. Na série norte-americana é comum pilotos participarem de apenas parte das corridas, caso de Tony Kanaan, que este ano disputará apenas cinco provas em um programa que praticamente encerrará sua carreira de piloto.

O caso de Sette Câmara é mais rebuscado: após três temporadas na F-2, considerada por muitos como a antessala da F-1, o mineiro conseguiu os pontos necessários para obter a super licença para disputar a categoria maior. A exiguidade de carros disponíveis e ausência de patrocinadores que pudessem convencer algum time a abrir espaço para o brasileiro, porém, dificultaram o passo adiante. Disputar mais um ano na F-2 pode selar seu futuro para o bem ou para o mal: qualquer resultado que não seja o título será desvalorizado, não importa o quilate de seu desempenho na pista.

Em tal cenário a F-Indy aparece como opção mais interessante que, por exemplo, a Super Formula japonesa, que tem pouca repercussão no Brasil, situação que restringe o interesse de possíveis investidores em sua carreira. Em tempos de crise econômica no Brasil, onde operam os principais patrocinadores de Sérgio Sette Câmara, é provável que um acordo para dividir o segundo carro da equipe Carlin acabe sendo a sua melhor opção. Curiosamente tanto Nasr quanto Câmara já defenderam a equipe de origem inglesa em outras fases de suas carreiras. A temporada da F-Indy também inicia no dia 15 de março, quando acontece o Firestone Grand Prix of St. Peterburg no circuito de 2,9 km montado nas ruas desta cidade localizada na costa oeste da Flórida.