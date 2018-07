F-1: Vettel confirma superioridade vermelha na Rússia

Sebastian Vettel confirmou a surpremacia da Ferrari no primeiro dia de treinos para o GP da Rússia ao marcar o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para a competição que vale como quarta etapa do Campeonato Mundial de F-1. Kimi Räikkönen, o mais rápido na sessão matinal, ficou em segundo, à frente dos dois pilotos da Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, nessa ordem. Felipe Massa foi o sétimo mais rápido e o melhor entre as equipes do segundo pelotão.

Segundo treino livre para o GP da Rússia:

1) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 1’34″120

2) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, 1’34″383

3) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, 1’34″790

4) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, 1’34″829

5) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’35″540

6) Daniel Ricciardo, Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’35″910

7) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, 1’36″251

8) Nico Hulkenberg, Renault RS17, 1’36″329

9) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, 1’36″506

10) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, 1’36″600

11) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, 1’36″654

12) Fernando Alonso, McLaren MCL32-Honda, 1’36″765

13) Jolyon Palmer, Renault RS17, 1’36″771

14) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, 1’37″039

15) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, 1’37″083

16) Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32-Honda, 1’37″125

17) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, 1’37″300

18) Pascal Wehrlein, Sauber C36-Ferrari, 1’37″441

19) Lance Stroll, Williams FW40-Mercedes, 1’37″747

20) Marcus Ericsson, Sauber C36-Ferrari, 1’37″819