F-3 2019: novos carros e dois brasileiros

Os brasileiros Felipe Drugovich e Pedro Piquet estão confirmados na lista de inscritos para o Campeonato FIA de Fórmula 3, categoria que este ano passa a utilizar os carros da extinta GP3, mudança que deve gerar alguma confusão no esporte. Drugovich (foto de abertura, Dutch Press) e Piquet testaram hoje em Barcelona, na Catalunha, onde a temporada começa no segundo fim de semana de maio. Dez equipes inscreveram três pilotos cada, entre elas a Trident, onde corre Pedro Piquet, e a Carlin, que terá Felipe Drugovich em um dos seus carros. Pela manhã, o piloto mais rápido foi o italiano Leonardo Pulcini; Piquet marcou o décimo-quarto tempo, cinco posições à frente de Drugovich. No treino desta tarde Drugovich surpreendeu e mostrou-se o mais veloz entre os 30 pilotos que foram à pista; na classificação final do dia o piloto de Maringá (PR) foi o quinto mais rápido do dia. Amanhã acontece mais um dia de testes

Ex-kartista, o paranaense Felipe Drugovich optou por iniciar-se no automobilismo em categorias no Exterior e nos últimos anos conquistou o MRF Challenge, na índia e o Euroformula Open, este último disputado com carros da antiga F-3, equipados com motor de quatro cilindros em linha, 2 litros e cerca de 250 cv de potência. Já Pedro Piquet disputou a GP3 em 2018 e mantém-se na categoria, agora rebatizada de F-3 em consequência de uma reorganização de marketing promovida entre a Liberty Media e a FIA. Segundo os dirigentes dessas duas organizações, a mudança de nome tem a ver com o fato da F-2 e a GP-3 servirem como preliminares em várias etapas europeias dos GPs de F-1. Os carros da nova GP 3 são equipados com motores V6, 3,4 litros e produzem cerca de 380 cv e são todos fabricados pelo construtor italiano Dallara e são derivados da antiga F-Renault 3.5

Como a antiga Fórmula 3 ainda é bastante popular e mais acessível – seu orçamento para uma temporada equivale a cerca de 50% da nova F-3 -, a atual temporada deverá ter vários campeonatos para esses carros, entre eles o da Grã-Bretanha, que continua usando a nomenclatura tradicional.

O calendário do Campeonato Internacional de F-3 da FIA para 2019 é o seguinte:

10 a 12/5 – Barcelona, Espanha

21 a 23/6 – Paul Ricard, França

28 a 30/6 – A1 Ring, Áustria

12 a 14/6 -Silverstone, Inglaterra

2 a 4/8 – Hungaroring, Hungria

30/8 a 1/9 – Spa-Francorchamps, Bélgica

6 a 8/9 – Monza, Itália

27 a 29/9 – Sochi, Rússia

Os tempos de hoje:

1) Leonardo Pulcini, Hitech Grand Prix, 1:33.007

2) Liam Lawson, MP Motorsport, 1:33.188

3) Robert Shwartzman, PREMA Racing, 1:33.189

4) Jake Hughes, HWA RACELAB, 1:33.199

5) Felipe Drugovich, Carlin Buzz Racing, 1:33.284

6) Max Fewtrell, ART Grand Prix, 1:33.291

7) Alexander Peroni, Campos Racing, 1:33.373

8) Marcus Armstrong, PREMA Racing, 1:33.417

9) David Beckmann, ART Grand Prix, 1:33.502

10) Ye Yifei, Hitech Grand Prix, 1:33.504

11) Jüri Vips, Hitech Grand Prix, 1:33.588

12) Jehan Daruvala, PREMA Racing, 1:33.594

13) Sebastian Fernandez, Campos Racing, 1:33.686

14) Logan Sargeant, Carlin Buzz Racing, 1:33.703

15) Richard Verschoor, MP Motorsport, 1:33.727

16) Pedro Piquet, Trident, 1:33.744

17) Simo Laaksonen, MP Motorsport, 1:33.755

18) Lirim Zendeli, Sauber Junior Team by Charouz, 1:33.783

19) Bent Viscaal, HWA RACELAB, 1:33.870

20) Christian Lundgaard, ART Grand Prix, 1:33.948

21) Raoul Hyman, Sauber Junior Team by Charouz, 1:34.009

22) Yuki Tsunoda, Jenzer Motorsport, 1:34.168

23) Niko Kari, Trident, 1:34.179

24) Teppei Natori, Carlin Buzz Racing, 1:34.234

25) Devlin DeFrancesco, Trident, 1:34.334

26) Fabio Scherer, Sauber Junior Team by Charouz, 1:34.733

27) Andreas Estner, Jenzer Motorsport, 1:34.809

28) Keyvan Andres, HWA RACELAB, 1:34.851

29) Artem Petrov, Jenzer Motorsport, 1:35.414

30) Alessio Deledda, Campos Racing, 1:35.705