F-4 EUA: Porto e Leist seguem na luta pelo título da categoria

Uma das categorias que mais crescem no mundo é a F-4, com campeonatos em vários continentes e que poderá chegar ao Brasil no ano que vem. A série disputada nos Estados Unidos reúne cerca de 30 competidores, entre eles três brasileiros: o paulista Guilherme Peixoto, o gaúcho Arthur Leist e o pernambucano Kiko Porto (foto de abertura/Gavin Baker). Porto e Leist já venceram duas provas cada um, sendo que o pernambucano de 15 anos faz uma campanha mais regular e ocupa a vice-liderança do campeonato, disputado em seis rodas de três provas cada uma. O equipamento padrão usado nos Estados Unidos é o chassi Ligier equipado com motores Honda e pneus Hankook.

A última etapa aconteceu no último fim de semana no circuito de Alton, no Estado da Virgínia e Porto, que é apoiado pelas empresas Petromega, Miami Home Design, BF, DEForce Racing e Speed Group, conseguiu um terceiro e um quarto lugares, o que lhe garantiu acumular 134 pontos e ficar 40 atrás do líder do torneio, o australiano Joshua Car. Nessa rodada, Leist (Carnes Del Sur/LX650/ Providence Title/Korrect) se destacou com um primeiro, um terceiro e um quarto lugares, resultado que lhe garantiu somar 116 pontos e assumir a terceira colocação. Com 225 pontos em jogo até o final do ano, os dois brasileiros estão na luta direta pelo ao título. A próxima etapa está marcada para o fim de semana de 10 de agosto no circuito de MId-Ohio, na cidade de Lexington.