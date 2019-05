F-4 Itália: Petecov lidera com folga

O brasileiro Gianluca Petecof, mais um ex-kartista que optou por iniciar sua carreira no automobilismo em pistas do Exterior, se destaca cada vez mais no cenário do Campeonato Italiano da F-4 que, ao lado cdo campeonato alemão, é um dos dois mais competitivos dessa categoria em todo o mundo. Após duas rodadas triplas disputadas, nos traçados de Vallelunga e Misano (foto de abertura), o paulista de 16 anos venceu três das cinco provas disputadas: a sexta largada, domingo passado, foi cancelada por causa de fortes chuvas. Na classificação geral do campeonato o brasileiro soma 100 pontos, contra 44 do paraguaio Joshua Durksen e 41 do russo Mikhail Belov, seus adversários mais diretos.

Um dos integrantes da Academia de Pilotos da Ferrari, Petecov também disputa o Campeonato Alemão, e lá ocupa a sétima posição, com a vitória na primeira das três provas disputadas. Sua classificação não é melhor apenas porque nas duas seguintes se envolveu em acidentes com Paul Aron e Dennis Hauger. As próximas competições de Petecov serão nos fins de semana de 28 de julho, em prova do campeonato alemão no Red Bull Ring, Áustria, e 7 de julho, etapa do Campeonato Italiano em Hungaroring, Hungria.