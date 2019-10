F-Renault: Collet é campeão por antecipação

O brasileiro Caio Collet garantiu por antecipação o título de campeão da F-Renault Eurocup 2.0 na categoria reservada a pilotos estreantes ao conquistar o terceiro lugar na primeira das duas etapas da penúltima etapa do calendário, disputada neste fim de semana em Hockenheim, na Alemanha. Collet repetiu o resultado na prova de domingo e com isso assumiu o quarto lugar na classificaçnao geral do campeonato, que terá mais uma etapa, no último fim de semana do mês, no traçado de Yas Marina, em Abu Dhabi.

A regularidade foi a principal característica da campanha de Collet nesta temporada: até agora o paulistano de 17 anos conquistou cinco pódios em 18 largadas e só não pontuou na primeira prova do ano.

“Aqui na Alemanha tivemoss um fim de semana muito bom. Conseguimmos dois pódios na classificação geral e também garantimos o título de estreantes”, declarou Collet após a prova.

Com seu terceiro lugar na prova de hoje ele garantiu um resultado inédito para sua equipe, a R-Ace, que colocou três de seus quatro pilotos no pódio. Além do brasileiro lá estavam o vencedor Aleksandr Smolyar (Rússia) e o segundo colocado Oscar Piastri (Austrália). Esse resultado garantiu o título de equipes para o time liderado por Thibaut de Merindol e baseado em Fontenay le Comte, sudoeste da França.

Resultados do fim de semana:

Corrida 1 / Sábado

1) Victor Martins (França, MP Motorsport), 19 voltas

2) Oscar Piastri (Austrália, R-ace GP), a 3″099

3 ) Caio Collet (Brasil, R-ace GP), a 11”371

4) Ugo De Wilde (Bélgica, JD Motorsport), a 18”753

5) Gregóire Saucy (Suíça, R-ace GP), a 19”229

6) Sebástian Fernandez (Espanha, Arden), a 19”955

7) Kush Maini (Índia. M2 Competition), a 21”146

8) Patrick Pasma (Finlândia, Arden), a 21”968

9) Frank Bird (Grã-Bretanha, Arden),a 27”980

10) Petr Ptacek (República Tcheca, Bhaitech), a 28”259

Corrida 2 / Domingo

1) Aleksandr Smolyar (Rússia, R-ace GP) 14 voltas

2) Oscar Piastri (Austrália, R-ace GP), a 6”992

3) Caio Collet (Brasil, R-ace GP), a 9”276

4) Kush Maini (Índia. M2 Competition), a 15”166

5) Victor Martins (França, MP Motorsport), a 18”835

6) Lorenzo Colombo (Itália, MP Motorsport), 21”012

7) Fedderico Malvestiti (Itália, Bhaitech),a 23”664

8) Amaury Cordeel (Bélgica, MP Motorsport), a 24”196

9) Petr Ptacek (Repúbica Tcheca, Bhaitech), a 24”588

10) Patrick Pasma (Finlândia, Arden), a 25”195

Classificação do campeonato, após nove de 10 rodadas duplas:

1) Oscar Piastri. 283

2) Victor Martins, 269,5

3) Alexander Smolyar, 233

4) Caio Collet 188 *

5) Lorenzo Colombo, 181,5

6) Kush Maini, 94 *

7) Ugo De Wilde, 80 *

8) Petr Patckek, 69 *

9) Joao Vieira, 59 *

10) Patrik Pasma, 53 *