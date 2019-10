F-Renault Eurocup: Caio Collet consegue pódio em Yas Marina

Australiano Oscar Piastri garante título na etapa final em Abu Dhabi

Caio Collet manteve a regularidade que lhe garantiu o título de campeão entre os estreantes na F-Renault Eurocup e conseguiu um oitavo e um terceiro lugar nas duas provas da de marcar pontos na etapa final da temporada, disputada hoje, em Abu Dhabi (foto de abertura, Renault). Na primeira largada o brasileiro alinhou na décima-primeira posição e terminou em oitavo lugar na bateria vencida pelo australiano Oscar Piastri.

Na segunda, Collet conseguiu mais um pódio e com isso pontuou em praticamente todas as 20 largadas da temporada de 10 etapas: a exceção foi seu décimo-segundo lugar na primeira bateria do ano, em Monza, na Itália. Collet sagrou-se campeão entre os estreantes somando 207 pontos, suficiente para deixa-lo em quinto lugar na classificação geral de um campeonato que reuniu 32 pilotos.

O vencedor na classificação geral foi o australiano Oscar Piastri, companheiro de Collet na equipe R-ace GP e que também inscreveu o russo Aleksandr Smolyar, terceiro classificado no campeonato. Entre os dois ficou o francês Victor Martins, que na fase final do campeonato ameaçou seriamente o novo campeão; na rodada de Abu Dhabi Piastri venceu a primeira bateria à frente de Martins e na segunda pilotou com tranquilidade suficiente para garantir o título e finalizou em quarto. No final Piastri somou 320 pontos e Martins 312,5. Smolyar que teve dois abandonos durante o ano, chegou a 255.

Os resultados de Abu Dhabi

Primeira corrida

1) Oscar Piastri, Austrália, R-Ace, 15 voltas

2) Victor Martins, França, MP Motorsport, a 1″201

3) Lorenzo Colombo, Itália, MP Motorsport, a 8″202

4) Alexander Smolyar, Rússia, R-Ace, a 12″152

5) Sebastián Fernández, Espanha, Arden, a 12″821

6) Kush Maini, Índia, M2 Competition, a 17″060

7) Patrik Pasma, Finlândia, Arden, a 17″793

8) Caio Collet, Brasil, R-Ace, a 18″233

9) Amaury Cordeel, Bélgica, MP Motorsport, a20″892

10) Matteo Nannini, Itália, MP Motorsport, a 21″606

Segunda corrida

1) Victor Martins, França, MP Motorsport, 15 voltas

2) Lorenzo Colombo, Itália, MP Motorsport, a 4″961

3) Caio Collet, Brasil, R-Ace, a 10″267

4) Oscar Piastri, Austrália, R-Ace, a 12″241

5) Matteo Nannini, Itália, MP Motorsport, a 14″152

6) Alexander Smolyar, Rússia, R-Ace, a 17″793

7) Sebastián Fernández, Espanha, Arden, a 18″569

8) Patrik Pasma, Finlândia, Arden, a 20″514

9) Amaury Cordeel, Bélgica, MP Motorsport, a 24″581

10) Xavier Lloveras, Espanha, GRS, a 26″725

Posições finais no campeonato

1) Piastri 320; 2) Martins 312,5; 3) Smolyar 255; 4) Colombo 214,5; 5) Collet 207; 6) Maini 102; 7) De Wilde 81; 8) Ptacek 70; 9) Fernandez 68: 10) Pasma 65.