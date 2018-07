F1 BAKU: HAMILTON, #44, POLES 66

Piloto inglês supera Ayrton Senna

Pista pouco aderente preocupa

Massa larga atrás de Stroll

O inglês Lewis Hamilton larga na pole para o GP do Azerbaijão, a nona etapa do Campeonato Mundial de F-1, que tem largada confirmada para as 10 horas (horário de Brasília) deste domingo. Com tal resultado o inglês, campeão mundial de 2008, 2014 e 2015 conquistou a 66a. pole position de sua carreira e supera Ayrton Senna, tri-campeão mundial de 1988, 1990 e 1991. O finlandês Valtteri Bottas divide a primeira fila do grid dominado pela equipe Mercedes enquanto a Ferrari completa a segunda, com Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, nesta ordem. Pela primeira vez na temporada Lance Stroll larga na frente de Felipe Massa: o canadense da equipe Williams vai alinhar em oitavo e o brasileiro em nono.

A prova terá 51 voltas pelo circuito de 6.003 metros, um dos mais longos da temporada e montado nas ruas da capital Baku. Muitos pilotos reclamaram que a escolha de compostos feita pela Pirelli para esta etapa (Supermacio, Macio e Médio) revelou-se pouco adequada. De fato, os dois dias de treinos foram marcados por um número alto de rodadas, escapadas de pista e batidas. Como não haverá mudança nesse equipamento espera-se que a corrida seja marcada por novos incidentes e, portanto, com várias intervenções do Safety-Car. Em caso dea necessidade de retirada de carros do meio da pista essas interferirias deverão ser longas, consequência da dificuldade notada para quando da retirada de carros que bateram durante os treinos.

O grid de largada para o GP do Azerbaijão (*)

1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), AMG-Mercedes W08, 1’40″593

2. Valtteri Bottas, (Finlândia), AMG-Mercedes W08, 1’41″027

3. Kimi Raikkonen, (Finlândia), Ferrari SF70H, 1’41″693

4. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari SF70H, 1’41″841

5. Max Verstappen (Holanda),Red Bull RB13-TAG Heuer, 1’41″879

6. Sergio Perez (México), Force India VJ10-Mercedes, 1’42″111

7. Esteban Ocon (França), Force India VJ10-Mercedes, 1’42″186

8. Lance Stroll (Candaá), Williams FW40-Mercedes, 1’42″753

9. Felipe Massa (Brasil), Williams FW40-Mercedes, 1’42″798

10. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull RB13-TAG Heuer, 1’43″414

11. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso STR12-Renault, 1’43″186

12. Carlos Sainz (Espanha), Toro Rosso STR12-Renault, 1’43″347

13. Kevin Magnussen (Dinamarca) Haas VF17-Ferrari, 1’44″796

14. Nico Hulkenberg (Alemanaha), Renault – Renault RS 17, 1’44″267

15. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber C36-Ferrari, 1’44″603

16. Jolyon Palmer (Grã-Bretanha), Renault RS 17, sem tempo

17. Romain Grosjean (França), Haas VF17-Ferrari 1’44″468

18. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber C36-Ferrari, 1’44″795

19. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren MCL32-Honda,1’45″030 (*) 20.Fernando Alonso (Espanha), McLaren MCL32-Honda, 1’44″334 (*)

(*) Stoffel Vandoorne (caixa de câmbio, cinco posições) e Fernando Alonso (motor, turboalimentador, MGU-H e MGU-K, 25 posições) foram punidos com perda de posições no grid por trocar elementos mecânicos.

F1 BAKU: HAMILTON, #44, POLES 66