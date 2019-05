Felipe pode levar nova dinastia à F-1

Para os brasileiros o sobrenome Drugovich mistura a origem eslavo-austríaca com fortes ligações com o automóvel no Brasil: a família baseada em Maringá (PR) é uma força regional no comércio de pneus e autopeças e Oswaldo Júnior conquistou o bi-campeonato da Fórmula Truck em 1997/98. Mais recentemente o jovem Felipe, sobrinho de Oswaldo, deu continuidade a esse lado ao se destacar no kart brasileiro. Face à inexistência de um caminho para progredir no Brasil, apoiado pelo tio Cláudio optou por correr no Exterior a partir de 2013. Não demorou muito e as vitórias até então nacionais passaram a ter status internacional.

Este ano Felipe Drugovich, nascido aos 23 de maio de 2000, estreia na renovada F-3 e dá o que ele mesmo considera um passo importante rumo ao objetivo de chegar à F-1. Graças a um acordo com entre a Liberty Media e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) o chassi da antiga GP3 foi repaginado pelo construtor Dallara, ganhou o halo (arco de segurança instalado junto ao cockpit) e manteve o motor Renault Mecachrome V6 3.4 de 380 cavalos. Trata-se de um conjunto bem maior e mais potente que o “antigo” F-3 que tem menos da metade dessa potência e foi o equipamento usado pelo jovem de Maringá para vencer o Campeonato Euroformula Open em 2018 e o Espanhol de F-3.

Parte desse sucesso se deve à fome de se manter em atividade. Em busca de conhecer novos métodos de trabalho e para se manter em forma entre as temporadas de 2017 e 2018 Felipe Drugovich foi disputar o MRF Challenge, um torneio promovido por um fabricante indiano de pneus e que alterna etapas no Bahrein, em Abu Dhabi e Dubai, além dos circuitos de Nova Delhi e Chenai, ambos na Índia. Os carros usados são baseados em antigos F-Renault com maior carga aerodinâmica e motor de aproximadamente 200 cavalos. Drugovich faz um balanço dessa experiência:

“Não poderia comparar as pistas de lá com as brasileiras, porque nunca corri de automóveis no Brasil, mas Nova Delhi tem o mesmo padrão de segurança, largura e comprimento da pista dos traçados europeus; já Chinai, que não recebe tantos investimentos, é uma pista “old school”: mais curta, e por isso exige reflexos mais rápidos, é difícil de encaixar uma volta perfeita. Em resumo, esse campeonato é uma boa oportunidade para ficar em atividade durante o inverno europeu.”

O carro usado no MRF e o que ele pilotou na Europa em 2018 tinham potência e desempenho semelhante e bem abaixo do equipamento que será seu local de trabalho durante a temporada de oito etapas, todas elas preliminares da F-1. A adaptação ao monopostos que tem praticamente o dobro de potência não tem sido um problema para Felipe:

“Basicamente o novo F-3 que eu vou pilotar este ano é um carro que exige uma pilotagem específica para se extrair o máximo de suas possibilidades. A sensação de velocidade, dentro do carro não muda, principalmente por causa da maior carga aerodinâmica que ele produz. Até agora a parte mais difícil da minha adaptação tem sido conseguir aquecer os pneus: os pneus Pirelli usados na categoria são difíceis de serem aquecidos e um pneu na temperatura certa é muito importante para conseguir a melhor aderência.”

O novo “endereço de trabalho” foi escolhido em função de vários fatores: o econômico, o prático e um detalhe particular que permitirá acompanhar o progresso do paranaense durante o campeonato: o holandês Bent Viscaal e o chinês Ye Yifei – respectivamente o segundo e o terceiro colocado na temporada 2018 da Euroformula Open onde Drugovich foi o bicho papão -, também vão disputar a nova F-3.

“Vindo da EuroFormula Open, o passo lógico é essa F-3, mas pilotos dos mais fortes contra quem eu já competi, que têm a minha idade, estão nessa categoria”, explica calmamente Felipe, que prossegue lembrando que há outros fatores para decidir a escolha de uma categoria “mas deu tudo certo para a gente entrar na F-3, que eu acho que vai ser muito competitiva este ano.”

O fato de que Felipe Drugovich vai correr pela Carlin levantou imediatas lembranças sobre a saga de Sérgio Sette Câmara em 2018, sentimento que ganha destaque quando se nota que entre os dois novos companheiros de Drugovich – o japonês Teppei Natori e o norte americano Logan Sargeant – o nipônico é também o responsável pelo maior patrocínio da escuderia inglesa para a F-3. O paranaense evita considerar essas circunstâncias como pontos negativos:

“Até agora não houve nenhuma demonstração de preferência pelo Nattori, que trouxe o patrocinador do time, ou pelo: tanto nossos carros quanto nós três pilotos, tudo e todos têm recebido a mesma atenção. Quanto ao que aconteceu com o Sérgio Sette Câmara no ano passado eu prefiro não comentar o assunto.”

O discurso pé no chão ganha consistência quando o campeão da Euroformula e da F-3 espanhola em 2018 fala sobre seus planos para 2020 – “tudo vai depender dos meus resultados este ano, não só de apoios financeiros, exatamente por isso será um ano muito importante” – ou sobre o objetivo maior de sua carreira:

“Existe a chance de eu ir correr em uma categoria americana, como a F-Indy, ou mesmo a Super Fórmula, no Japão. Se isso acontecer eu não ficaria triste, muito pelo contrário: são categorias muito, muito profissionais. Mas no momento estamos focados completamente na F-1 e o caminho para isso é a Europa.”