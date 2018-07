Ferrari confirma Räikkönen

A Ferrari anunciou hoje a renovação do contrato de Kimi Raikkönen para a temporada de 2018, decisão que já era esperada e que conduz à permanência de Sebastian Vettel na equipe de Maranello: a presença do finlandês é tida como exigência do alemão, líder do campeonato, para permanecer na Scuderia. A lista de endereços dos pilotos para o ano que vem deverá permanecer inalterada nas três maiores equipes (Ferrari, Mercedes e Red Bull), onde apenas Valtteri Bottas ainda não tem futuro definido.

Esta é a situação atual do grid de 2017 e as possíveis alterações para 2018:

AMG-Mercedes

Lewis Hamilton (Grã-Bretanha): sob contrato para 2018

Valtteri Bottas (Finlândia): sem contrato para 2018, deve permanecer.

Ferrari

Kimi Räikkönen (Finlândia): confirmado

Sebastian Vettel (Alemanha): a confirmar, deve permanecer

Force India

Sérgio Pérez (México): sem contrato. Há anos tenta lugar em uma equipe maior, sem sucesso; deve permanecer onde está mais um ano.

Estebán Ocón (França): sob contrato para 2018. Só sai da equipe se render um bom dinheiro à Vijay Mahlya.

McLaren

Fernando Alonso (Espanha): pode romper contrato de McLaren não vencer em 2017. Vaga na Renault seria a única alternativa interessante.

Stoffel Vandoorne (Bélgica): sob contrato, deve permanecer.

Red Bull Racing

Daniel Ricciardo (Austrália): sob contrato e deve permanecer.

Max Verstappen (Holanda): sob contrato e deve permanecer.

Renault

Nico Hulkenberg (Alemanha): sem contrato e deve permanecer.

Jolyon Palmer (Grã-Bretanha): sem contrato, deve deixar a F-1.

Sauber

Pascal Wehrlein (Alemanha): sem contrato

Marcus Ericsson (Suécia): sem contrato

Com a renovação do acordo de fornecimento de motores com Maranello o time suíço deve abrir espaço para pilotos da Ferrari Academy. Charles Leclerc (Mônaco) e Antonio Giovanazzi (Itália) são os principais candidatos à essas vagas.

Toro Rosso

Carlos Sainz Jr (Espanha): sob contrato e deve permanecer. Renault já demonstrou interesse em contratar o espanhol.

Daniil Kvyat (Rússia): sob contrato e deve permanecer.

Williams

Felipe Massa (Brasil): sem contrato. Tem interesse em permanecer

Lance Stroll (Canadá): sob contrato. Investimento do pai garante permanência.

Em função do relacionamento da equipe com a Mercedes a Williams pode abrir a vaga de Massa para um piloto indicado pela casa alemã. O nome da família Stroll, porém, foi relacionado à possível compra da equipe Force India, o que causaria