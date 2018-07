Ferrari vence, temporada ganha nitidez

Duas vitórias consecutivas transportam a Ferrari do Bahrain à China com a bagagem carregada de otimismo; após um triunfo importante no deserto, o alemão Sebastian Vettel desembarca na metrópole de Shangai com a sede de ampliar ainda mais a liderança que mantém sobre seu maior rival, Lewis Hamilton. Nessa viagem a tradicional bagunça dos grupos de excursão que ocupam a classe econômica ficou por conta da equipe Toro Rosso, que vive uma semana de plenitude, cortesia do novato Pierre Gasly, que terminou a corrida em quarto lugar, para deleite dos japoneses da Honda e tristeza dos marqueteiros da McLaren. Este cartão postal do início do campeonato deverá ganhar mensagens mais claras sobre a temporada 2018, que prossegue domingo com a disputa do GP chinês.

O fim de semana barenita esteve longe de ser perfeito para a Scuderia: uma falha grave durante uma troca de pneus no carro de Kimi Räikkönen recordou um desastrado pit stop no GP de Cingapura de 2008, erro que contribuiu para Felipe Massa perder o campeonato daquela temporada. Em Sakhir, as consequências foram ainda mais graves: o italiano Francesco Cigarini sofreu fratura da tíbia e fíbula esquerdas em consequência de um erro na troca de pneus. O responsável por acionar a luz verde que indica ao piloto que ele já pode retornar à pista foi dada sem notar que Cigarini ainda estava à frente do pneu traseiro esquerdo do Ferrari número 7.

Atropleado, o italiano sofreu fraturas na perna esquerda. Após uma cirurgia onde recebeu pinos e placas metálicas para acelerar seu processo de recuperação Cigarini passa bem e já foi visto caminhando com muletas no interior do hospital das forças armadas do Bahrain, em Manama, capital do emirato. A somatória do acidente com o simpático mecânico e o fato do carro do finlandês iniciar o retorno à pista com três pneus de um tipo e um de outro (o que é proibido pelo regulamento da categoria) levaram Maurizio Arrivabene a ordenar o abandono de Räikkönen da corrida.

O resumo da corrida reforça algo notado no GP da Austrália: a durabilidade e o desgaste dos pneus desta temporada ainda é um terreno com espaços a descobrir: Sebastian Vettel largou com pneus supermacios (vermelhos), trocou por outros de composto macio (amarelos) e conseguiu impor-se a Valtteri Bottas, que largou com com supermacios e arriscou trocar pelos médios (brancos), mais duráveis. A diferença entre ambos na bandeirada de chegada, escassos 0”699, ilustra bem o combate entre ambos nas voltas finais da corrida.

Certamente o desempenho de Bottas foi questionado e houve quem garantisse que “se fosse Hamilton ali o Vettel não ganhava”. O fato é que Hamilton perdeu cinco posições no grid, onde alinhou em nono, por ter trocado a caixa de câmbio e apesar de ter feito uma boa recuperação, esteve longe da briga pela vitória, reflexo da atual competitividade dos carros alemães. Tanto quanto seus dois companheiros de pódio, o inglês também optou por uma única parada. Já o novato Pierre Gasly adotou a tática recomendada pelo fabricante de pneus e fez duas paradas em seu caminho rumo ao quarto lugar. Ainda que os dois carros da Red Bull e um Ferrari tenham abandonado a competição, o desempenho consistente e a boa disputa que manteve com Max Verstappen valorizaram ainda mais o bom resultado do jovem francês.

Muito mais do que isso foi o fato da Honda ter conseguido um resultado que há muito não saboreava enquanto Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, os dois pilotos da McLaren (antiga parceira e carrasco dos japoneses nas últimas três temporadas), não acompanharam o ritmo de Gasly. Até agora o neozelandês Brendon Hartley está devendo uma apresentação ao nível do seu companheiro de equipe. O quinto lugar de Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), a disparidade de desempenho dos pilotos da Renault (Hulkenberg ficou em 6oe Sainz em 11o) e o Sauber de Marcus Ericsson em nono lugar deram cores diferente ao dez que pontuaram. No capítulo das equipes, nova atuação lamentável da Williams, cada vez mais relegada à condição de figurante, algo que poderá ser reforçado no circuito de Shangai.

O resultado completo do GP do Bahrain e a posição no campeonato você encontra clicando aqui.