FIA apresenta o novo F-2

Já mostrado por Motores Clássicos, o novo carro de F-2 para as temporadas de 2018 a 2020 foi apresentado oficialmente hoje, em Monza. Além de dimensões ligeiramente maiores que o modelo atual e um novo motor V6, o chassi Dallara é o primeiro monoposto homologado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) que traz de fábrica o Halo, arco de segurança instalado em torno do habitáculo. A entidade admitiu que esse ítem foi adicionado ao projeto na fase final de congelamento das novas especificações. Além dele, os novos monospostos saem de fábrica com o VSC (Virtual Safety Car), sistema que alerta os pilotos da condição se “Carro de Segurança Virtual” acionado em casos de acidentes ou situações de emergência ao longo do circuito.

Charles Leclerc (E) e Antonio Fuoco (D) observam o primeiro monoposto equipado com o Halo (FIA F2)

Formatado em conformidade com os padrões de segurança exigidos para os carros de F-1, o novo carro está equipado com o motor Mecachrome de 3,4 litros, turbo-alimentado e capaz de produzir potência de 620 HP a 8.750 rpm. O carro usa o mesmo sistema DRS, a chamada asa móvel, instalado nos carros de F-1. A eletrônica embarcada ganhou uma versão de ECU projetada para permitir atualizações futuras e, consequentemente, baixar custos operacionais. Segundo a FIA o investimento para utilização do novo monoposto deve se manter similar ao praticado atualmente.

O primeiro teste do carro aconteceu em julho no circuito de Magny-Cours, sede do GP da França entre 1991 e 2008, e novas sessões de desenvolvimento estão previstas até o final do ano. Duas sessões com foco exclusivo em desempenho estão programadas para dezembro sendo que o primeiro carro de cada equipe deverá ser entregue em meados de janeiro e o segundo um mês após. Nesse período acontecerá o primeiro teste (“shake down”) com as equipes, antes da primeira sessão de treinos oficiais na pré-temporada 2018.

A F-2 continua sendo administrada tecnicamente pela FIA, sob o comando do francês Bruno Michel; o aspecto promocional ficará a cargo da FOM (Formula One Management). Segundo Michel, o novo F-2 segue a filosofia da categoria e oferece “um carro potente e seguro, de baixo custo e que, graças à sua nova aerodinâmica, vai proporcionar corridas mais disputadas e um espetáculo mais atraente para o público. Charlie Whiting, diretor da FIA para carros do tipo fórmula, “o modelo para 2018-2020 completa a nossa pirâmide para monopostos, que vai do kart até a F-1.”

Ficha técnica

Dimensões

Comprimento: 5224 mm (Modelo atual: 5065 mm).

Largura: 1900 mm (não mudou).

Altura: 1097 mm incluindo suporte para câmera FOM (Modelo atual: 1072 mm).

Entre-eixos: 3135 mm (Modelo atual: 3120mm).

Peso total, incluindo piloto: 720 kg.

Motor

Mecachrome V6 3,4 litros, turbocomprimido.

Potência máxima: 620 HP @ 8.750 rpm.

Torque máxima: 600 Nm/61,2 kgf-m @ 6.000 rpm.

Sistema de acelerador “fly by wire”.

Revisões programadas a cada 8.000 km.

Desempenho

Aceleração de 0 a 100 km/h: 2”9.

Aceleração de 0 – 200 km/h: 6”6.

Velocidade máxima: 335 km/h (referência Monza, DRS acionado).

Desaceleração máxima em freadas: -3,5 G.

Aceleração máxima lateral: aproximadamente 3,9 G.

Equipamentos de segurança

Segue o protocolo FIA 2017.

Arco de proteção Halo, especificação F-1.

Chassi e carroceria

Célula de sobrevivência: estrutura em colmeia (honeycomb) formada por alumínio e Carbono, fabricação Dallara.

Asas dianteira e traseira: estruturas em carbono, fabricação Dallara.

Carroceria: estruturas em colmeia formada de Carbono e Kevlar, fabricação Dallara.

DRS

Sistema idêntico ao usado pelos carros de F-1.

Ativação hidráulica.

Caixa de Câmbio

Longitudinal, acionamento sequencial, seis velocidades, fabricação Hewland.

Comando por borboletas instaladas junto ao volante e acionamento eletro-hidráulica.

Embreagem de carbono, fabricação ZF Sachs.

Sem acionamento de partida a bordo e sistema “anti-stall”.

Diferencial sem variação de carga.

Célula de combustível

Padrão FIA.

Capacidade para 125 litros, especificação Premier FT5.

Sistemas eletrônicos

Controle Magneti Marelli SRG 480 ECU/GCU, com aquisição de dados.

Fonte de energia Magneti Marelli PDU 12-42.

Sistema de pré-aquisição de dados CAN.

Antena receptora.

Suspensão

Triângulos de aço duplos nas quatro rodas.

Amortecedores dianteiros acionados por sistema “pushrod” e ligados à barra de torsão., Amortecedores e molas traseiras

Altura de rolagem, cambagem e convergência reguláveis.

Amortecedores dianteiros “Two way”na dianteira e “Four way” na traseira, fabricação Koni

Barras estabilizadoras reguláveis na dianeira e na traseira.

Freios

Pinças monobloco de 6 pistões, fabricação Brembo

Discos e pastilhas de freio em carbono, fabricação TBC

Rodas e pneus

Magnésio, fabricação OZ Racing, padrão F-1 2016.

Rodas dianteiras: 13”x 12”.

Rodas traseiras: 13” x 13.7”

Pneus slick e de chuva, especificação FIA F2, fabricação Pirelli

Sistema de direção

Côroa e pinhão, sem assistência.

Volante com painel digital, sinalização de carro de segurança (Visual Safety Car) borboletas de acionamento de troca de marcha e embreagem, fabricação XAP.

Câmera de bordo:

Instaladas junto ao santantônio, bico da carroceria e no monocoque, voltada para o piloto.