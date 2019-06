FIA F3: Pedro Piquet é terceiro em Paul Ricard

Pedro Piquet conquistou o terceiro lugar na corrida 1 da segunda rodada do Campeonato Internacional de F3, hoje (22/6) em Paul Ricard, na França. A vitória foi do indiano Jehan Daruvala, que liderou a prova de ponta a ponta. O brasileiro Felipe Drugovich teve um pneu furado no início da prova e terminou em 190lugar. De volta à pista após uma parada para reparar o problema, ele marcou a melhor volta da prova, 1’52”358.

A liderança do campeonato é do russo Robert Shwartzman ficou em segundo lugar e soma 55 pontos, contra 48 de Jehan Duravala e 32 de Juri Vips. Pedro Piquet, que hoje conseguiu 15 pontos, está em sexto. Drugovich ainda não marcou pontos. A corrida 2 acontece amanhã, com largada programada para as 09:55 locais, 04:55 pelo horário de Brasília.

Os dez melhores:

1) Jehan Daruvala, Prema Racing, 20 voltas em 38’27”360

2) Robert Shwartzman, Prema Racing, a 2”805

3) Pedro Piquet, Trident, a 3”213

4) Juri Vips, Hitech Grand Prix, a 3”706

5) Bent Viscaal, HWA Racelab, a 19”308

6) Marcus Armstrong, Prema Racing, a 21”146

7) Yuki Tsunoda, Jenzer Motorsport, a 24”970

8) Alexander Peroni, Campos Racing, a 25”807

9) Liam Lawson, MP Motorsport, a 26”980

10) David Beckmann, ART Grand Prix, a 30”123

Volta mais rápida: Felipe Drugovich (Carlin Buzz Racing): 1’52″358.