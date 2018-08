Filho de Matador consolida nova McLaren

Longe de ser uma notícia bombástica, a confirmação do espanhol Carlos Sainz Jr como piloto da equipe McLaren para 2019 e alguns anos mais consolida uma nova fase da equipe que há muito praticava a escolha de seus pilotos pelo curriculum e não por imposições do momento ou do fluxo de caixa. Não se trata de desmerecer o talento do filho de Carlos Sainz, piloto que ficou conhecido como “El Matador” por suas incontáveis vitórias no mundo do rally e do cross-country: quando seu rebento dividiu a Toro Rosso com o holandês Max Verstappen o holandês, guindado à condição de primeiro piloto da Red Bull em 2019, não teve vida fácil.

O que se pode ler no comunicado emitido esta manhã pela McLaren pós-Ron Dennis é a capitalização das vantagens que um piloto caro à Renault pode trazer para uma equipe que precisa otimizar o seu fluxo de caixa e o faz de maneira arriscada, posto que o espanhol ainda não convenceu seus críticos de que é um piloto de ponta e capaz de liderar uma equipe. Trocando em miúdos, aceita-lo como substituto de Fernando Alonso agrada ao seu fornecedor de motor, garante uma parceria duradoura e importante para a recuperacão da equipe e atrai investidores e patrocinadores da Espanha: espere ver a Estrella Galícia como apoiador da McLaren em 2019…

A segunda vaga da equipe ainda é motivo de muita especulação: aposta-se pouco na manutenção do Stoffel Vandoorne, algumas fichas a mais no anúncio de que o escolhido será o inglês Lando Norris e ninguém descarta que um piloto com bons dotes financeiros, como o russo Artem Markelov torne-se um concorrente considerado ao segundo carro da equipe. Romain Grosjean (cuja permanência na Haas é dúbia), até mesmo o canadense Nicholas Latifi (cujo pai tem 10% das ações da McLaren) e Kimi Räikkönen (que disputa com Charles Leclerc o segundo carro da Ferrari e para muitos é o favorito) são nomes que vão aparecer nas bolsas de apostas do mundo inteiro. Por enquanto o máximo que a McLaren diz é que a composição final do time para 2019 será anunciada “in due course”, entenda-se “no momento oportuno”..

Não deixa de ser curioso que a primeira página do site do grupo McLaren traz o comunicado que anuncia a contratação de Sainz Jr em destaque, algo que não acontece com o site dedicado à mídia. Culpa do estagiário?