Fim de semana agitado nas pistas mundiais

No vácuo dos treinos livres para Le Mans que aconteceram no final de semana, o automobilismo segue movimentado tanto no cenário nacional quanto no internacional, onde a disputa do GP do Canadá é o prato principal. F-E, categoria de carros elétricos, tem rodada dupla em Berlim e mais uma etapa do TCR, campeonato europeu de carros de turismo, em Salzburgring, complementam esse quadro. Entre nós prosseguem os campeonatos brasileiros de Stock Car, Marcas e Turismo na pista de Cascavel, em Campo Grande prossegue a neo-nata Copa Truck, certame que ocupa o espaço criado com a decadência da Fórmula Truck. Em meio a situação semelhante, decorrente da incerteza que a atual gestão da Prefeitura de São Paulo impõe ao destino e uso de Interlagos, tem continuidade o Campeonato Paulista de Velocidade no Asfalto.

Toyota domina na Sarthe

Os três carros da Toyota dominaram o único treino oficial para as 24 Horas de Le Mans deste ano, domingo (5/6) quando todos os 60 carros inscritos na famosa competição. O melhor tempo foi marcado por Kamui Kobayashi, que divide o Toyota TS050 HYBRID #7 com Mike Conway e Stéphane Sarrazin. Em sua volta mais rápida o japonês completou o traçado de 13.629 metros em 3’18”132, 1”6 mais rápido que o tempo registado pelo pole position de 2016, 3’18”733, registrado pelo Porsche de Romain Dumas/Niel Jani/Marc Lieb. O resultado completo dos tempos registrados no domingo você encontra aqui.

Presença brasileira

A lista de inscritos deste ano inclui um batalhão considerável de pilotos brasileiros, oito, inscritos em várias categorias. Por ordem alfabética aparecem André Negrão (Alpine A470-Gibson), Bruno Senna (Oreca 07-Gibson), Daniel Serra (Aston Martin Vantage),Lucas Di Grassi (Ferrari 488 GTE), Nelson Piquet (Oreca 07-Gibson), Pipo Derani (Ford GT), Rubens Barrichello (Dallara P217-Gibson) e Tony Kanaan (Ford GT). Kanaan não estava inscrito na competição, mas suas participações em provas de longa duração nos Estados Unidos o fizeram a escolha natural para substituir Sebastian Bourdais, piloto que se acidentou nos treinos para as 500 Milhas de Indianapolis e ficará fora das pistas até o final do ano.

F-1 na ilha

Pode parecer uma referência à Inglaterra, que os brasileiros do automobilismo de competição sempre chamaram de ilha, mas a F-1 se apresenta este fim de semana no outro lado do Atlântico, mais exatamente na Ilha de Nossa Senhora (Île Notre Dame), em Montreal, a maior cidade do setor francês do Canadá. Circuito semi-permanente que mistura uma longa reta e várias curvas de baixa velocidade e com asfalto pouco aderente, o traçado da sétima etapa do Campeonato Mundial exige bastante dos pneus no que diz respeito a acelerações longitudinais nos pneus e desgaste acentuado nos freios. A inexistência de curvas de alta velocidade e as características do piso permitem repetir a escolha dos mesmos três compostos de pneus que foi vista em Mônaco: macios (letras amarelas na banda lateral), supermacios (letra vermelhas) e ultramacios (letras roxas). Esses pneus, do tipo slick, porém, poderão ter uso reduzido se a previsão meteorológica for confirmada: há indicação de fortes chuvas para o fim de semana nessa região á beira do rio Saint Laurent. Por enquanto a grade de programação do canal SporTV só informa a transmissão dos treinos livres de sexta-feira, a partir das 10h55 e 14:55, respectivamente.

Berlin eletrificada

A cidade alemã recebe a F-E pela terceira vez, este ano novamente na região do aeroporto de Tempelhof, porém em novo traçado daquele usado há dois. Primeira rodada dupla do campeonato atual, a etapa de Berlin tem potencial para trazer equilíbrio ao campeonato: após seis corridas Sébastien Buemi lidera com 132 pontos, contra 89 de Lucas Di Grassi e 58 de Nicholas Prost. Nelson Piquet Júnior, primeiro campeão da F-E, aparece em oitavo lugar, com 33.

Turismo na Áustria

As verdejantes colinas austríacas alojam mais que cenários dignos de folhetos de turismo e, no inverno, excelentes pistas de esqui. A pista de Salzburgring é uma delas e recebe neste fim de semana recebe pela terceira vez a categoria TCR, focada em carros como Audi RS3, Honda Civic, Opel Astra, Seat León, VW Golf. Após uma revisão geral voltada para sanar problemas de resistência e confiabilidade, o Subaru WRX STI TCR volta a fazer parte do grid de 23 carros.

Circo da Stock vai para o Oeste

Localizada próxima a Foz do Iguaçu, a cidade de Cascavel segue se firmando como importante polo do automobilismo nacional. Uma das pistas mais rápidas e desafiadoras do País, o Autódromo Zilmar Beux será movimentado com três categorias: Stock Car, Marcas e Turismo. Tal como Montreal, a possibilidade de chuva no fim de semana deve proporcionar competições marcadas por muita emoção.

Os brutos na terra da soja

Lançada para preencher o vazio criado pela autodestruição da F-Truck, a Copa Truck chega à sua segunda corrida no Autódromo de Capo Grande, no Mato Grosso do Sul. Explorando circuitos ignorados pelas categorias ditas de elite e coordenada por Carlos Col, a CT já garantiu transmissão pelo canal SporTV e dá passos marcantes para se consolidar a imagem de profissionalismo que caracterizava A F-Truck anos atrás.

Regional prossegue

O calendário da Federação Paulista de Automobilismo para as categorias do grupo Velocidade no Asfalto tem continuidade em Interlagos neste fim de semana. Com provas de monopostos (Fórmulas Inter, Vee e 1600) e Turismo (Classic Cup, Marcas e Pilotos, Old Stock e Força Livre) dirigentes, promotores e participantes tem uma ótima oportunidade para por em prática atitudes que façam o automobilismo regional paulista reconquistar espaço como opções de lazer e mercado de trabalho, ambas afetadas pelas incertezas da atual gestão da Prefeitura.