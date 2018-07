Fim de temporada

Domingo o último GP de 2017. Massa se despede da F-1. Novos pneus para 2018.

A temporada 2017 da Fórmula 1 termina neste fim de semana com a disputa do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no traçado de Yas Marina, circuito que ao contrário do propalado pelo prefeito João Dória Jr não é privado, mas sim propriedade do governo de Abu Dhabi gerenciado pela Abu Dhabi Motorsports Management. Com o título já decidido desde o GP do México em favor de Lewis Hamilton a corrida de domingo pode ganhar emoção já que o foco será em resultado absoluto e não estratégico. A única possibilidade de alteração nas primeiras posições do campeonato: Sebastian Vettel tem 302 pontos, 22 a mais que Valtteri Bottas. Uma vitória do finlandês e um nono lugar do alemão inverteria essas posições; resultado pouco provável, mas possível.

A programação da Abu Dhabi inclui outras atrações: a despedida (desta vez real) de Felipe Massa e a realização de testes na terça e quarta-feiras. Além de avaliar sete compostos de pneus (dois a mais do que foram disponibilizados este ano), vários pilotos estarão envolvidos tanto como preparação quanto para definir algumas das poucas vagas ainda em aberto para 2018. Neste aspecto o polonês Robert Kubica – que testará um Williams – é quem desperta a maior atenção: seu desempenho será fundamental para definir se ele retorna ou não à categoria. Kubica vai compartir o carro com o russo Sergey Syrostin. O polonês é favorito para a vaga, mas tem que enfrentar obstáculos físicos (as limitações do seu braço, severamente atingido em um acidente de rally e o seguro que teria recebido por invalidez) e a chance da Mercedes conseguir encaixar o alemão Pascal Wehrlein, protegido de Toto Wolff.

Outra disputa interessante diz respeito ao Campeonato dos Construtores, onde Toro Rosso, Renault e Haas estão separadas por seis pontos, diferença que equivale a US$ 12 milhões em prêmios ao final da temporada. A equipe italiana faz sua despedida dos motores Renault – em 2018 seus carros terão motor Honda -, e está envolvida em uma diferença caótica com a marca francesa. A primeira acusa a segunda de fornecer motores pouco competitivos, e segunda rebate alegando que o problema é com os carros da cliente, não com os motores.

Cliente da Ferrari assim como a Sauber, a Haas já se preocupa com os rumores de que a equipe suíça venha ser transformada em equipe júnior da casa de Maranello. Os comentários de que a Sauber receba motores rebatizados com a marca Alfa Romeo certamente traria vantagens econômicas e de desempenho, especialmente se o italiano Antonio Giovinazzi for anunciado como companheiro do monegasco Charles Leclerc, este já confirmado para 2018.

A Pirelli convidou todas as equipes que participam do Mundial de F-1 a marcar presença nos dois de testes marcados para a semana que vem. Trata-se da última atividade de pista da categoria nesta temporada: os próximos ensaios estão programados para quatro dias, a partir de 26 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha. Em 2017 os pilotos terão duas opções extras de compostos, cada uma delas posicionadas nos extremos das opções atuais: uma extremamente dura e outra extremamente macia.

Na TV

Os treinos para o GP de Abu Dhabi e as corridas preliminares das categorias F-2 e GP3 serão transmitidos pelo canal a cabo SporTV. A corrida será transmitida ao vivo pela TV Globo; veja abaixo os horários previstos. Aconselha-se checar possíveis alterações.

Sexta-feira, primeiro treino livre: 06:55, ao vivo, SporTV2

Sexta-feira, segundo treino livre: 10:55, ao vivo, SporTV2

Sábado, terceiro treino livre: 07:55, ao vivo, SporTV3

Sábado, prova de classificação: 10:30, ao vivo, SporTV2

Domingo, corrida: 11:00, ao vivo, TV Globo

Domingo, corrida: 11:00, reprise, SporTV2