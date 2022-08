Fittipaldi pode ir ao Senado, Piastri ao limbo

Ainda em ritmo de descanso, cortesia das férias de verão da Europa, a Fórmula 1 segue movimentando a mídia especializada. Para os brasileiros a notícia mais impactante da semana foi o anúncio de que Emerson Fittipaldi vai se candidatar a senador no Parlamento italiano. Para os fãs da categoria, o imbróglio que une as trapalhadas da Alpine, McLaren e Oscar Piastri é material com alto poder explosivo, e a possibilidade de que a próxima temporada chegue a 24 etapas, motivo de alegria.

A candidatura de Emerson Fittipaldi será pelo partido Fratelli d’Itália, liderado por Giorgia Meloni, considerada uma forte candidata a ocupar o cargo de primeiro-ministro do país. Ela e Fittipaldi concorrerão no pleito marcado para o dia 25 de setembro. Georgia Meloni, identificada como expoente da extrema-direita, é tida como um dos principais nomes para substituir a Mario Draghi, que apresentou sua renúncia no dia 21 de julho. Além de Fittipaldi, outro brasileiro também concorre a uma vaga no senado italiano, Andrea Matarazzo. A legislação permite que descendentes de italianos que tenham cidadania nacional possam representar imigrantes e seus descendentes que vivem no Exterior através de uma vaga no senado e duas na Câmara dos Deputados. Fittipaldi já anunciou publicamente seu programa de trabalho caso tenha sucesso na empreitada:

“Já tenho várias propostas desenhadas e todas elas têm como objetivo promover ações ligadas aos brasileiros em terras italianas, tanto ligadas à cultura quanto ao esporte. Espero ter o apoio dos cidadãos ítalo-brasileiros e dos meus queridos amigos da América do Sul.”

Alpine-Piastri-McLaren

A saga criada com a inesperada transferência de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin segue em ebulição enquanto ganha consistência sobre os possíveis nomes para preencher a vaga deixada em aberto. Ao ser anunciado como substituto de Alonso, Piastri divulgou nota na qual declarava que não iria correr pela equipe Alpine no próximo ano, atitude que escancarou uma relação iniciada três anos antes e que tinha como objetivo preparar o australiano para o lugar do espanhol.

Ocorre que a tratativa frustrada de Piastri substituir Daniel Ricciardo no Bahrein – quando o piloto da McLaren testou positivo para Covid -, teve efeitos não percebidos claramente pelo time francês. O empresário Mark Weber aproveitou a ocasião para aprofundar negociações que levariam seu cliente a substituir Ricciardo em 2023. Na ocasião, dois motivos impediam que um contrato fosse assinado: o veterano australiano está ligado à McLaren até o final de 2023 enquanto o australiano mais jovem estava contratado pela Alpine. Desde então Otmar Szafnauer, o diretor esportivo que no início do ano trocou a Aston Martin pela Alpine, declarou inúmeras vezes que, em uma equipe ou outra, Piastri estaria disputando a F-1 em 2023.

Nesse processo falava-se que caso Alonso permanecesse no time, Oscar seria emprestado a uma escuderia que se dispusesse a vender uma vaga por uma temporada. Tudo fazia sentido, haja vista que a Alpine investiu pesadamente no desenvolvimento da carreira de Piastri. No entanto, a sua participação e uma sessão de treinos livres de um GP, em uma sexta-feira nunca se materializou, fato que certamente contribuiu para aprofundar as negociações com a McLaren. Contribuiu para isso o fato de que uma decisão oficial deveria ter sido tomada até o 31 de julho, algo que não aconteceu. A ausência de uma declaração do piloto no comunicado de imprensa divulgado no dia 1º de agosto da Alpine, no qual se confirmada a ascensão de Piastri ao posto de companheiro de equipe de Esteban Ocon em 2023, sdeixou tudo ainda mais turvo e motivou uma declaração contundente de Piastri, divulgada duas horas mais tarde, onde ele taxativamente anunciava que “não vou pilotar para a Alpine em 2023”.

Divergências contratuais entre equipes e pilotos são controladas por uma comissão apropriada da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Se num primeiro momento foi comentado que o piloto australiano tinha o direito de assinar com outra equipe, dias depois divulgou-se que os dois contratos são válidos, o que não ajuda em nada a esclarecer o problema. Pior: apesar de Szafnauer declarar que recebeu telefonemas de 14 candidatos ao posto ainda vago, os dois nomes que seriam mais interessantes têm impedimentos que não permitiram um acordo: Daniel Ricciardo ainda está contratado pela McLaren e Pierre Gasly tem contrato com a Alpha Tauri e o grupo Red Bull. Em poucas palavras, só uma nova reviravolta para solucionar o impasse que gerou um novo problema para pilotos que almejam disputar a F-1: os já leoninos contratos que garantem o emprego nas academias de pilotos se tornarão ainda mais leoninos em favor das escuderias.

Calendário de 24 etapas em 2023

O calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 do ano que vem tem grandes chances de estabelecer um novo recorde de etapas: a confirmação do GP da Austrália para o dia 2 de abril e as tratativas para incluir GPs no Qatar e em Las Vegas (EUA), elevam a temporada para 24 etapas. A chegada desses dois novos circuitos é um sinal forte de que o GP da França não estará na rota da F-1 em 2023. Outra novidade é que o GP da Austrália incluirá etapas dos campeonatos de F-2 e F-3. Esta decisão permitirá que os futuros