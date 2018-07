Giovinazzi disputa o GP da China

Antonio Giovinazzi vai disputar o GP da China pela equipe Sauber, novamente em substituição ao alemão Pascal Wehrlein, que ainda se recupera de um acidente sofrido em janeiro. A Ferrari liberou o italiano para ocupar o segundo carro da Sauber na corrida que será disputada em Xangai, no próximo domingo. Posto que na semana seguinte o Campeonato Mundial de F-1 prossegue com o GP do Bahrain, é bastante provável que Giovinazzi também participe da terceira etapa da temporada.

Giovinazzi estreou na F-1 no recente GP da Austrália, ocasião em que treinou apenas no sábado e conseguiu levar seu carro até o final da corrida, na qual terminou no décimo-segundo lugar, duas voltas atrás do vencedor. Mais experiente e com participação assegurada desde os primeiros treinos, o italiano deverá ter atuação mais destacada no circuito de Xangai.

Nos últimos dias a Sauber tem ocupado bom espaço no noticiário da F-1: além da recuperação lenta de Wehrlein comenta-se bastante sobre as negociações da Honda com a casa de Hinwill, cidade próxima a Zurique, visando um acordo de fornecimento de motores para a temporada de 2018. A possibilidade de o acordo acontecer ainda este ano em consequência de possível quebra de contrato entre os japoneses e a McLaren parece pouco provável no momento. A decisão de trocar o motor italiano pelo japonês para a temporada de 2018 será definida e acertada até o final deste mês.

#motoresclassicos