GP da Rússia: Ferrari começa mais rápida

O treino foi marcado por duas fases, interrompidas por cerca de 10 minutos entre 9:30 e 9:40 (hora local, 5:30 e 5:40, horário de Brasília) quando os carros voltaram à pista com maior altura livre do solo e andaram mais tempo com os pneus supermacios. A partir daí as saídas de pista da primeira parte do treino deram lugar a rodadas de vários pilotos, entre eles Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

O segundo treino livre começa às 9:00 e será transmitido pelo canal SporTV 2.

O resultado do primeiro treino livre para o GP da Rússia:

1) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, 1’36″074

2) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, 1’36″119

3) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, 1’36″681

4) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’37″174

5) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 1’37″230

6) Daniel Ricciardo,Red Bull RB13-Tag Heuer, 1’37″290

7) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, 1’37″457

8) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, 1’37″900

9) Lance Stroll, Williams FW40-Mercedes, 1’37″944

10) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, 1’38″065

11) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, 1’38″496

12) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, 1’38″747

13) Fernando Alonso, McLaren MCL32-Honda, 1’38″813

14) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, 1’38″976

15) Jolyon Palmer, Renault RS17, 1’39″15

16) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari , 1’39″533

17) Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32-Honda, 1’39″541

18) Pascal Wehrlein, Sauber C36-Ferrari, 1’39″731

19) Marcus Ericsson, Sauber C36-Ferrari, 1’40″079

20) Sergei Sirotski, Renault RS 17, sem tempo