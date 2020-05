GP do Brasil pode ser antecipado para 8 de novembro

O set-list de possibilidades do show Campeonato Mundial de F-1 de 2020 continua sofrendo modificações e adaptações e em sua mais recente versão aponta a data do GP do Brasil uma semana antes do previsto: de 15 de novembro poderia acontecer no dia 8. Os promotores da prova informam que tal antecipação não seria problema, mas deixaram claro não ter recebido nenhum comunicado oficial por parte da FIA ou da Liberty Media sobre o assunto. A relação que circula atualmente prevê 16 etapas, o que deixa espaço para o cancelamento de uma e garantir o mínimo de provas para manter os contratos atuais com promotores e TVs.

Outra novidade dessa nova proposta de calendário é a postergação em uma semana das terceira e quarta etapas do campeonato. Inicialmente previstas para os dias 19 e 26 de julho elas foram adiadas em uma semana. A provável causa dessa mudança é permitir um possível período de quarenta obrigatória de cinco dias a todos os integrantes do circo da F-1 que desembarquem no Reino Unido. Após uma longa negociação os administradores do circuito inglês, onde foi disputada a primeira prova da F-1 há 70 anos, e a Liberty Media chegaram a um acordo que permitiu ao diretor do clube, Richard Pringle, anunciar o acordo esta manhã.

Ante a dificuldade de um final feliz nas negociações com Silverstone a Liberty Meida negociou com organizadores alemães dispostos a realizar uma rodada dupla desde que não tivessem que realizar nenhum investimento arriscado. O início do campeonato segue previsto com duas rodadas na Áustria e em sua última versão, não oficial, o calendário mostra a sequência abaixo. Destaque-se a previsão de duas sequências de três e quatro corridas em fins de semana seguintes: Hungria, Espanha e Itália, Azerbaijão, Rússia, China e Japão; Estados Unidos, México e Brasil; e Vietnã, Bahrein, Bahein e Emiratos Árabes;

5/7 – Spielberg, Áustria. Inclui etapas das F-2 e F-3.

12/7 – Spielberg, Áustria. Inclui etapas das F-2 e F-3

26/7 – Silverstone, Inglaterra. Inclui etapas das F-2 e F-3

2-8 – Silverstone, Inglaterra. Inclui etapas das F-2 e F-3

9/8 – Budapeste, Hungria. Inclui etapas das F-2 e F-3

23/8 – Barcelona, Espanha. Inclui etapas das F-2 e F-3

30/8 – Spa, Bélgica. Inclui etapas das F-2 e F-3

6/9 – Monza. Itália. Inclui etapas das F-2 e F-3

20/9 – Baku, Azerbaijão. Inclui etapas das F-2

27/9 – Sochi, Rússia. Inclui etapas das F-2

4/10 – Shanghai, China

11/10 – Suzuka, Japão

25/10 – Austin, EUA

1/11 – Cidade do México, México

8/11 – São Paulo, Brasil

22/11 – Hanói, Vietnã

29/11 – Sakhir, Bahrein

6/12 – Sakhir, Bahrein. Inclui etapas das F-2 e F-3

13/12 – Abu Dhabi, UAE. Inclui etapas das F-2 e F-3