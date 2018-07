Gutiérrez firme na Indy

O mexicano Estebán Gutiérrez foi confirmado hoje como o substituto de Sebastién Bourdais na equipe Dale Coyne Racing até o final da temporada 2017 da série Indycar. Bourdais acidentou-se durante os treinos para as 500 Milhas de Indianapolis, quando sofreu fraturas que o afastarão do cockpit por vários meses. O australiano James Davison substituiu o francês em Indy e o mexicano, ex-piloto da Sauber, Ferrari e Haas na F-1, na corrida de Detroit.

“Vou usar toda minha experiência da F-1para me adaptar rapidamente aos carros e pistas de uma categoria que reúne equipes altamente competitivas”, declarou Gutiérrez, cujo currículo inclui 49 GPs, uma temporada como piloto de testes da Ferrari e participação na atual temporada da F-E, onde está em 18o. lugar, com 4 pontos. Com o novo acordo ele ficará ausente da rodada dupla de Montreal, que coincide com as 200 Milhas de Mid-Ohio. No ano passado o mexicano foi confirmado com um dos pilotos da equipe Haas de F-1, porém não correspondeu às expectativas e ao final de uma temporada onde mostrou pouca consistência e até mesmo falta de maturidade não teve seu contrato renovado.

“Apesar de ter que aprender muita coisa em pouco espaço de tempo, o Estebán fez um trabalho muito bom em sua estreia conosco em Detroit. Ele se adaptou muito bem à equipe e estou animado para as próximas etapas da temporada”, comentou Dale Coyne, ex-piloto da F-Indy e proprietário da equipe que leva seu nome e tem sede em Plainfield, no estado de Illinois. A temporada prossegue neste fim de semana com a disuta do Kohller Grand Prix, em Elkhart Lake.