Interlagos Gold Cup pode ter o maior grid da temporada paulista

A primeira edição da Interlagos Gold Cup, que acontece nos dias 7 e 8 de setembro no Autódromo José Carlos Pace, tem grandes chances de registrar o maior grid da temporada de automobilismo de 2019 promovida pela Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP). Até o momento já passa de 30 o número de carros e 35 pilotos com inscrições confirmadas; a lista de reserva é ainda maior: são 32 automóveis e 38 concorrentes. Tais números demonstram a força de uma modalidade que reúne os apaixonados pelo automobilismo raiz já consolidada nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo e próxima desse status em Minas Gerais, além de reunir pilotos do Ceará e Mato Grosso do Sul. A variedade de modelos e conceitos de preparação é o grande apelo para pilotos e preparadores e cria uma atração extra pelo colorido e diversidade das soluções de aerodinâmica e colorido das carrocerias.

De acordo com Luc Monteiro e Cláudio Wilson Vieira, respectivamente responsáveis pela Gold Cup e pelo Interlagos Motor Clube outro aspecto a ser destacado no cenário dessa prova é o clima de união e amizade entre os participantes, como explica Vieira:

”Trata-se de um ambiente típico do automobilismo tradicional e que foi perdido com a profissionalização das grandes categorias. A junção de pilotos amadores e preparadores com liberdade de trabalho são os alicerces do sucesso da Gold Cup.”

O jornalista paranaense, e piloto esporádico, Luc Monteiro completa o pensamento do dirigente paulista agregando outros fatores que são amplamente discutidos em rodas de entusiastas e na imprensa especializada:

“Estou me referindo especificamente a custos: é indiscutível que o automobilismo é caro. Todavia, a possibilidade de pratica-lo de uma forma econômica com espaço para soluções que destacam a criatividade de preparadores permitem que a paixão pelo esporte aconteça.”

A lista de inscritos da I Interlagos Gold Cup reúne nada menos de pilotos de 7 Estados: Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre os carros aparecem modelos dos mais variados, desde protótipos da icônica Divisão 4 como um Avallone-Chevrolet e um Heve P6-VW, passando por modelos de Chevrolet Opala e Ford Maverick com preparação livre, e diversas interpretações de Alfa Romeo GTAm, Bianco S, Chevette, Escort, Farus GT, Fiat 147 e Uno Fuscas, Gol, Karmann-Ghia, Omega, Passat, Protótipo Esprom, Puma, Voyage e até mesmo uma releitura de alto desempenho para o Willys Interlagos.

Veja a lista completa de inscritos confirmados e com reserva:

# – PILOTO(S)/FAU/CATEGORIA/AUTOMÓVEL

Confirmados

1 1 1 – Eduardo Castilho SP Super Classic VW Puma

2 2 2 – Deninho Casarini SP Super Classic VW Puma

3 3 5 – Geraldo Mesquita MG Speed Fusca VW Fusca

4 4 6 – Caio Lacerda SP Turismo SuperVW Gol

5 5 12 – Mauro Kern SP Super Classic VW Puma

6 6 15 – Heitor Nogueira Filho SP Força Livre Protótipo Espron

7 7 16 – Fernando “Batistinha” Batista SP Premium Ford Maverick

8 8 17 – Humberto Guerra Júnior SP Turismo Light VW Passat

9 9 19 – Paulo Cury SP GT Farus GT

10 10 22 – Juliano Bastos PR Força Livre VW Gol

11 11 24 – Marcelo Coelho MS Super Classic VW Fusca

12 12 25 – Silvio Zambello SP Força Livre Alfa Romeo GTAm

13 13 27 – Wanderlei Berlanda SC Super Classic GM Omega

14 14 32 – Fred Mesquita/Reinaldo Cangueiro MG/SPGT Karmann-Ghia

15 15 33 – Roberto Lacombe RS Força Livre VW Gol

16 16 37 – Giovani Almeida/Alexandre Peppe SP/SP Turismo SuperVW Passat

17 17 39 – Cleiton Krause RS Turismo LightFiat Uno

18 18 42 – Davidson Gea Zschaber MG Super Classic VW Fusca

19 19 44 – Guilherme Melo MG GT VW Puma

20 20 47 – José Mário Dias PR Turismo LightGM Chevette

21 21 56 – André Mello SP Turismo SuperGM Chevette

22 22 69 – Fernando Brock RS GT Bianco S

23 23 72 – Guilherme Lacerda MG Turismo SuperVW Voyage

24 24 77 – Paulo “Loco” Figueiredo SP Super Classic Heve P6

25 25 83 – Antônio Pitta Neto CE Turismo SuperVW Passat

26 26 119 – Paulo Mito MG Turismo SuperVW Passat

27 27 222 – Fábio Tokunaga PR Turismo Light VW Gol

28 28 302 – Leovaldo Petry RS Premium Ford Maverick

29 29 333 – Manoel Salgueiro MG Turismo Light VW Passat

30 30 777 – Paulo Henrique Costa PR Turismo Light VW Voyage

Reservas

31 1 3 – Niltão Amaral RS Turismo SuperVW Passat

32 2 6 – Dimas de Melo Pimenta SP Super Classic GM Opala

33 3 11 – Ricardo Gargiulo SP Turismo SuperVW Passat

34 4 14 – Victor Corrêa MG Turismo SuperVW Passat

35 5 17 – Ricardo Domenech SP Super Classic GM Opala

36 6 21 – Léo Freitas MG GT VW Puma

37 7 22 – Henrique Bartels MG Speed Fusca VW Fusca

38 8 26 – Felipe Steyer SP Força Livre Ford Escort

39 9 29 – Marcelo Ferraz SP Força Livre VW Gol

40 10 30 – Carlos Harmel/César Cardoso SP/RS Turismo SuperVW Passat

41 11 35 – Marcos Sommer SC Turismo LightGM Chevette

42 12 40 – Tiago Schaedler/Josimar Ribeiro RS/RS Força Livre Fiat 147

43 13 41 – Ike Nodari SC Turismo LightFiat Uno

44 14 43 – Hamilton MorschPR Turismo LightGM Chevette

45 15 44 – Roberto “Coruja” Amaral SP Premium GM Opala

46 16 45 – Daniel Kelemen SP Força Livre GM Opala

47 17 48 – Sérgio Rocha/Paulo Weber RS/RS Turismo Light Ford Escort

48 18 53 – Milton Borges Vieira SP Turismo Light VW Voyage

49 19 57 – Antônio Chambel SP Turismo SuperVW Gol

50 20 58 – Rogério Mendes SP Turismo SuperVW Passat

51 21 62 – Leandro Silva/Tiago Takagi RS/RS Turismo Light VW Gol

52 22 64 – Marcos Philippi SSP Premium Ford Maverick

53 23 66 – Almir Morales SC Turismo LightVW Voyage

54 24 71 – Giuliano Giacomazzi RS Super Classic GM Opala

55 25 84 – Miguel Beux PR Super Classic Avallone Chevrolet

56 26 88 – Paulo Fiorini/Renato Carvalho SP/SP Turismo SuperVW Gol

57 27 113 – Bruno Campos MG Turismo SuperVW Passat

58 28 119 – Rodrigo Conti SP Turismo SuperVW Passat

59 29 122 – Denísio Casarini SP Força Livre Willys Interlagos

60 30 133 – Duda Weirich PR Turismo LightVW Voyage

61 31 911 – Ronaldo Cezar/Renan Inácio PR/PR Turismo Light VW Voyage

62 32 913 – Carlos Estites RJ Força Livre Ford Escort