Japonês sempre na frente

Cortesia dos diferentes horários oficias do Brasil e do Japão, os treinos para o GP nipônico começam hoje, quinta-feira, com transmissão direta pelo canal SporTV 2 a partir das 22:30. A corrida tem largada confirmada para as 02:00 da madrugada de domingo, com transmissão ao vivo pela Rede Globo e reprise a partir do meio pelo SporTV2. Vale lembrar que o início da exibição da primeira sessão de treinos livres, que acontece hoje, está condicionado ao término ddo jogo Colômbia e Paraguai, que define vaga para a Copa do Mundo de Futebol de 2018.

O GP do Japão, válido como 16ª etapa do Campeonato Mundial de F-1, ganha importância por fatores que incluem a disputa do título da temporada – entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel -, e a expectativa em torno do desempenho da McLaren. Tradicionalmente a Honda, proprietária do circuito, traz motores com rendimento superior para essa etapa, o que poderá criar uma situação embaraçosa para o time inglês, que recentemente confirmou que em 2018 equipará seus carros como motores Renault. No GP da Malásia, disputado domingo, Stefan Vandoorne alinhou em sétimo e Fernando Alonso em décimo.

Os horários pela TV

Primeiro treino livre: SporTV2, quinta-feira, 22:30 (o início está condicionado ao término do jogo Colômbia x Paraguai)

Segundo treino livre: SporTV2, sexta-feira, a partir das 01:55

Terceiro treino livre: SporTV 2, sexta-feira, a partir das 23:55

Prova de classificação: SporTV2, sábado, a partir das 02:55 (Reprise às 12:00)

Corrida: TV Globo, domingo, a partir das 02:00 (Reprise no SporTV 2 a partir das 11:00).