Kart de Senna será leiloado

Um conjunto Mini-Komet descrito como o último kart pilotado por Ayrton Senna será leiloado na semana que vem pela casa RM Sotheby’s, em Londres. José Dias Dirani, atual proprietário do micromonoposto, afirma que o tri-campeão mundial acelerou o veículo na pista de sua fazenda, em Tatuí (SP) no dia 19 de março de 1994 e desde então “nunca mais foi usado”. Após um longo processo de restauração do chassi e do motor, respectivamente pela fábrica Mini e pelos herdeiros de Lúcio Pascual Gascón, o Tchê, e uma série de negociações com o Instituto Ayrton Senna foi possível confirmar a venda em leilão. O instituto receberá cerca de 10% do valor obtido no leilão.

Silviano Domingues, responsável pela divulgação do projeto, afirma que “desde aquele 19 de março de 1994 o kart nunca foi à pista”. Sempre de acordo com Domingues, o processo de restauração foi iniciado em 2006; cinco anos mais tarde foram tratados os aspectos de documentação e certificação e, em 2014, as negociações com a Sotheby’s. Detalhes do leilão podem ser encontrados neste link.