Kart: Geografia mantém Sul-Americano no RS

O bom resultado do Campeonato Sul-Americano de Kart disputado no ano passado na pista do Velopark levou a Confederação Sul-Americana de Automobilismo (Codasur) a confirmar o traçado de Nova Santa Rita (RS) para ser novamente a sede do evento nesta temporada. O fato de estar localizado no centro dos principais polos da modalidade na América do Sul e a necessidade de promover o kartismo continental foram outros motivos para a decisão anunciada no último fim de semana A competição será disputada entre os dias 29 de maio e 1º de junho e estão previstas disputas para as categorias Cadete Honda, Codasur, Codasur Jr. e Sênior.

A categoria Sênior receberá o máximo de 54 concorrentes independente de origem enquanto as demais terão suas vagas delimitadas de acordo com a representatividade dos sete países membros da Codasur: Argentina (8), Bolívia (4), Brasil (8), Chile (4), Paraguai (2), Peru (4) e Uruguai (4). Nas categorias Cadete, Codasur Júnior e Codasur as empresas Iame, MR Tires e RBC Motorsport proverão motores e pneus para classificação e corrida aos 36 melhores classificados. Além disso os campeões da Codasur Júnior e Codasur terão participação gratuita no Iame International Final (que acontece em Le Mans, em outubro) ou no Skusa Supernationals (Las Vegas, em novembro). Mais informações podernao ser obtidas em breve no site da ConfederaçãoBrasileira de Automobilismo.