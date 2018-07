Mercedes é boa de bico

Algo pouco notado pelo grande público influenciou positivamente o desempenho de Lewis Hamilton a disputa pela vitória no recente GP da Espanha. Numa dupla demonstração de poderio econômico e tecnológico a equipe Mercedes desenvolveu um novo bico dianteiro, mais estreito e equipado com um defletor lateral para direcionar o fluxo de ar para a região inferior do cockpit. As asas e spoilers dianteiros de um carro de F-1 geram 60% ou mais da carga aerodinâmica de um carro da categoria, daí a razão de tanta pesquisa e experimento em tal setor dos monopostos.

O poderio tecnológico dos alemães foi importante para encontrar a solução que processa o fluxo de ar em torno da junção do bico com o monocoque, região bastante “suja” do ponto de vista de escoamento do fluído. Esta situação é decorrência do impacto aerodinâmico provocado pelos braços da suspensão, movimento radial e axial do conjunto roda/pneu, a deflexão pré-calculada da asa dianteira e até mesmo a temperatura do ar, afetada pelo calor concentrado no asfalto, normalmente mais quente na medida em que está mais próximo do asfalto.

Esse novo defletor podia ser visto ao se observar o contorno inferior dos locais destinados às câmeras de bordo instaladas junto à suspensão dianteira. O próprio sistema de fixação dessas câmeras foi trabalhado para diminuir a turbulência no local e criar uma nova fonte de pressão aerodinâmica positiva.

Já o poderio econômico se fez notar em função dos custos de produção da nova peça e, principalmente, e os gastos para homologar um novo bico e asa dianteiros, experimento que demanda cerca de US$ 75 mil, segundo declaração de Ross Brawn nos tempos em que era dono de sua própria equipe, a mesma que hoje funciona como…Mercedes.

Outras modificações, exigidas pela FIA para todos os carros a partir do GP da Espanha, implicaram no reforço da fixação e estrutura da chamada Asa T. No caso da Mercedes, a região traseira do carro também ganhou apêndices modificados em torno do escapamento e na própria asa traseira. Igualmente importante foram as alterações feitas para eliminar cerca de três quilos de peso do carro. Este resultado foi obtido com soluções tão drásticas quanto eliminar a garrafa que Lewis Hamilton costuma levar a bordo para se hidratar durante a corrida…

Todt não quer pas laisser l’os

O francês Jean Todt realmente gostou da vida de cartola: o atual presidente da FIA anunciou que vai disputar um terceiro mandato consecutivo, algo que pelas leis atuais da Federação Internacional do Automóvel será seu último: o pleito da entidade só aceita candidatos com idade máxima inferior a 75 anos completados até o dia da eleição; a próxima acontece em dezembro próximo. Jean Todt nasceu dia 2 de fevereiro em Pierrefort, Auvergne e terá 75 nas eleições de 2021, portanto não quer desperdiçar a chance de completar 12 anos à frente da FIA.

Por enquanto o francês que iniciou sua carreira automobilística como navegador de rally e chegou a comandar a operação F-1 da Ferrari é o único candidato oficial. Em eleições passadas surgiram candidatos de oposição que desistiram antes do pleito ou tiveram uma quantidade mínima de votos. Na chapa anunciada para a eleição Todt informou que Nick Crawn, presidente do Senado da FIA que completou 80 anos recentemente, será substituído por Brian Gibbs, que tem 66 anos e atualmente ocupa a vice-presidência de mobilidade.