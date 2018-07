Mercedes W08: campeão traz novidades

Quarto modelo 2017 a ser apresentado, o F-1 da equipe Mercedes para esta temporada é o primeiro a adotar soluções próprias de aerodinâmica: o W08 mostra multi-aletas laterais e dispensa o uso da barbatana de tubarão já vista no Force India VJM10, no Renault RS17 e no Sauber C36, carros lançados desde a última segunda-feira. Apresentado hoje (quinta, 23/2) em Silverstone através de uma ação que explorou as redes sociais, o monoposto que será guiado por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completou cerca de 100 km de shake down, como é conhecido o processo de checagem de um carro que estreia nas pistas ou inicia uma sessão de treinos. Nenhum problema foi registrado pelo time comandado por Toto Wolff.

Visualmente o W08 se diferencia do modelo anterior pelas exigências do novo regulamento – asas mais largas na dianteira e traseira -, e detalhes que deverão se tornar sua impressão digital: há uma saída de ar notável na junção do bico dianteiro com o monocoque – o conhecido duto S -, e a seção entre os pneus dianteiros e as entradas de ar laterais. Essa região foi foco de atenção no desenvolvimento aerodinâmico do projeto e apresenta três aletas verticais, a última delas em formato de “L” invertido e num desenho que acompanha as formas da carenagem lateral. Como o carro começou a ser projetado antes das definições das especificações técnicas dos novos pneus e regulamento para 2017, cerca de 17% do modelo do ano passado serviram de base para esse projeto.

Os pneus mais largos e a limitação de apenas quatro unidades de potência (conjunto que engloba os recuperadores de energia cinética e térmica e o motor V6 de combustão interna) demandaram reforços estruturais, o que adicionou peso ao conjunto. Isso ocorre porque os pneus para 2017, mais aderentes, aplicam forças maiores à suspensão e ao chassi, combinação que vai aumentar o tempo de aceleração plena em 10% por volta e levou a FIA a aumentar a quantidade de combustível embarcada em 5%. O conjunto desse detalhes levou os projetistas a refazer os cálculos de resistência dos materiais usados no trem de força formado pelo motor, câmbio e diferencial.

O novo Mercedes W08 lança uma nova marca da Mercedes, a “EQ”, que destaca o uso de inteligência elétrica nos carros da marca. Segundo Toto Wolff “os carros de F-1 e os modelos AMG de produção em série serão doadores e receptores de soluções desenvolvidas para as pistas e para as ruas e focadas em soluções híbridas de fontes de energia. O W08 começa a ser testado na próxima terça-feira, em Barcelona.