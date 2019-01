Na chuva, Alonso se impõe

Fernando Alonso mostrou sua habilidade nos 6.130 metros de asfalto molhado e assumiu a liderança das 24 Horas de Daytona quando a competição completou sua 15a hora. A mudança das condições do piso exigiu alterações da regulagem dos carros, como a mudança da carenagem dianteira e regulagem da asa traseira. Da mesma forma, a chuva provocou várias saídas de pista e até mesmo a entrada do Pace Car para facilitar a remoção do Corvette #3 que saiu da pista na curva International Horse Shoe (Ferradura Internacional).

1) Fernando Alonso/Taylor/Renger van der Zander/Kamui Kobaiashi, Cadillac, 497 voltas;

2) Juan Pablo Montoya/Dane Cameron/Simon Pagenaud, Acura #6, a 55″105;

3) Hélio Castro Neves/Ricky Taylor/Alexander Rossi, Acura #7, a 1’02″960;

4) Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran, Cadillac #31, a 2’43″895;

6) Rubens Barrichello/Tristan Vautier/Misha Golkber/ Delvin De Francesco, Cadillac, a 7 voltas;

9) Christian Fittipaldi/João Barbosa/Filipe Albuquerque, Cadillac, a 17 voltas;

14) Augusto FarfusConnor De Phillipi/Phillip Eng/Colton Herta, BMW, a 23 voltas(*);

19) Felipe Fraga/Jeroen Bleekemolen/Luca Stolz/BenKeating, Mercedes-AMG, a 33 voltas (**);

28) Bia Figueiredo/Catherine Legge/Simona De Silvestro/Christina Nielsen, Acura, a 34 voltas;

32) Chico Longo, Marcos Gomes/Victor Franzoni/Andrea Bertolini, Ferrari 488, a 36 voltas;

43) Daniel Serra/Paul Della Lana/Pedro Lamy/Mathias Lauda, Ferrari, a 117 voltas.

(*) líder da categoria GTLM

(**) líder da categoria GTD