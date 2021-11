Na terra da tequila, festa e farpas

GP do México retorna ao calendário e traz de volta a festa mais popular do calendário (Alfa Romeo Orlen)

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 entra em sua reta final neste final de semana, quando será disputado o Grande Prêmio do México no autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México. No ano passado o evento foi cancelado em razão da pandemia do Covid-19. A temporada 2021 é marcada por uma intensa disputa entre o holandês Max Verstappen, líder com 287,5 pontos e 12 à frente do inglês Lewis Hamilton. Circuito localizado 2.240 metros acima do nível do mar, o que gera uma situação atípica para a categoria: o ar rarefeito acaba interferindo tanto no rendimento dos motores de combustão interna quando na aerodinâmica dos carros.

Arquibancada em forma de anfiteatro é marca do autódromo mexicano (Alfa Romeo-Orlen)

Apesar das peculiaridades técnicas locais, a atmosfera de festa é a característica mais marcante da etapa mexicana: o GP é promovido como “La Fiesta” (“A festa” em português) e a arquibancada montada em torno da penúltima curva do traçado de 4.304 metros cria um anfiteatro único no calendário da categoria.

Máscaras do “Dia de los Muertos”e de heróis da luta livre, outra mania mexicana (Alfa Romeo-Orlen)

A enorme e efusiva torcida em torno do ídolo nacional Sérgio Pérez reforça o ambiente onde os torcedores passeiam usando máscaras que emulam os lutadores de luta-livre – outra mania nacional ao lado dos grupos de “mariachis” com seus sombreiros e roupas bordadas – e adereços da Fiesta de los Muertos. Não é exagero comparar esse clima com o carnaval brasileiro.

Max Verstappen venceu a prova de 2019 em grande estilo (Red Bull-Getty Images)

Dentro da pista prossegue a disputa entre Verstappen e Hamilton e Red Bull e Mercedes, forças maiores de um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Muito além da pista, os responsáveis pelas escuderias trocam farpas que extrapolam o terreno técnico. No último episódio dessa tertúlia, Toto Wolff (Mercedes) acusou Christian Horner (Red Bull) de “comportar-se como um protagonista de comédia de Hollywood”.

Caio Collet

Caio Collet é o único brasileiro participando do teste de final de temporada da F-3 FIA no circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha. O piloto paulista vai disputar uma segunda temporada na categoria em que estreou este ano e ficou classificado em nono lugar entre 35 participantes. Um terceiro lugar na terceira prova da etapa em Paul Ricard, França, foi seu melhor resultado. O campeão de 2021 é o norueguês Dennis Hauger.

Siga-nos no Instagram