Nasr e Derani assumem a segunda colocação

Com 13 horas de prova os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani (foto de abertura, IMSA), que dividem o Cadillac #31 com o o norte-americano Eric Curran, assumiram a segunda posição das 24 Horas de Daytona, atrás de outro Cadillac, o de número 10 pilotadopelo quarteto formado por Fernando Alonso/Taylor/Renger van der Zander/Kamui Kobaiashi. Helio Castro Neves/Ricky Taylor/Alexander Rossi estão em terceiro e uan Pablo Montoya/Dane Cameron/Simon Pagenaud em quarto, todos com 413 voltas. Rubens Barrichello segue em sexto lugar e Christian Fittipaldi ganhou uma posição e aparece em décimo lugar.

Na categoria GTD Felipe Fraga está em segundo lugar, Bia Figueiredo em nono lugar, o trio brasileiro Chico Longo/Marcos Gomes/Victor Franzoni aparece em décimo-quarto-lugar e Daniel Serra em vigésimo primeiro.