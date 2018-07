Pebble Beach pisa fundo

Quem já percorreu a Highway 1 tem uma boa ideia do charme que caracteriza o trecho de Pebble Beach; quem gosta de carros clássicos associa ambos endereços a um encontro que a cada ano se mostra renovado tanto pelas preciosidades que reúne quanto pelos leilões que preenchem a maior parte da programação.

A mostra deste ano reúne um número considerável de automóveis de competição: serão colocados à venda, entre outros modelos, o Porsche 962 que venceu as 24 Horas de Daytona de 1989, a Lola T70 Mk III B Spyder que Dan Gurney e Sweede Savage pilotaram em provas da Can-Am, o Eisert Indycar #001 pilotado por Ronnie Bucknum e uma Alfa-Romeo GTAm, icônico grã-turismo que também marcou época no automobilismo brasileiro. Uma variedade de Corvettes originais e Ford GTs de várias gerações também estão listados.

Entre todos os Porsches oferecidos deles chamam atenção, a começar pelo chassi 108C-2, vencedor das 24 Horas de Daytona, do Palm Beach Grand Prix e da Porsche Cup de 1989. Bob Wolleck, Brian Redman, Derek Bell, Jochen Mass e John Andretti foram alguns dos pilotos que sentaram em seu cockpit. Ao contrário do chassi monocoque em folhas de alumínio, este carro usa uma estrutura fabricada em honeycomb revestido pelo mesmo metal, obra de Jim Chapman. Construído para disputar as provas da IMSA, a vitória do 962 #108 marcou a 50ª vitória do 962, conquistada 4 anos e seis meses após o lançamento do carro.

Biposto usado pela Porsche para desenvolver o modelo 908, o chassi 003 desse modelo é outra estrela dos leilões. Restaurado na pintura usada para a disputa dos 100 km de Nürburgring de 1970, quando obteve a segunda colocaçnao conduzido por Hans Hermann e Richard Atwood, este modelo foi eleito “Best o show”no recente Schloss Dyck Classic Days e espera-se que alcance pelo menos US$ 3.500.000!

Poucos GTs de alto desempenho marcaram tanto as provas de endurance quanto o a variante K3 do Porsche 935. o chassi 9307700907 é um dos exemplares mais vitoriosos dessa linhagem – conta com quatro vitórias em Nürburgring -, e tem preço inicial na impressionante cifra de US$ 1,6 milhão.

Igualmente icônico, tanto pela aparência quanto pelo desempenho, o BMW CSL foi um dos cupês mais celebrados nas pistas na década de 1970. Um modelo inicialmente preparado pela Dahmen-Tuning foi restaurado e está entre as ofertas.

Dan Gurney é um nome que dispensa apresentações: Jim Clark admitiu que o estadunidense era o único piloto que temia, seu Eagle de F-1 é um dos carros mais bonitos de todos os tempos e poucas pessoas no automobilismo tem tanta experiência no automobilismo quanto ele, seja dentro do cockpit, construindo ou preparando carros. Em 1967 ele transformou a Lola T70 MK IIIB com chassi SL75122 para disputar a série Can-Am e nas provas que disputou nessa temporada nunca ficou fora dos três mais rápidos nas provas de classificação e em 1968 Sweede Savage assumiu o posto de pilotagem. O potencial de vitórias nunca se concretizou: a motorização Ford limitava seu desempenho nas corridas frente à uma concorrência que usava os Chevy big-blocks.

O automobilismo norte-americano da segunda metade do século 20 ainda é pouco conhecido fora do país e um bom exemplo disso é o Eisert 001 que tem preço de resera estimado em US$ 325 mil. Pilotado por Ronnie Bucknum – um dos pilotos oficiais da primeira empreitada da Honda na F-1, junto com Richie Ginther – na temporada de de 1965, este monoposto construído por Frank Harrison and Jerry Eisert era baseado nos Lotus 18 e 24, dois modelos que disputaram a F-1. A mecânica usa um motor V8 Corvette de 302 polegadas cúbicas e usa um câmbio Colotti de 4 velocidades.

Quem frequentou Interlagos nos anos 1970 conhece muito bem este pequeno cupê que nas mãos de pilotos como o saudoso Antonio Castro Prado completava a curva do Laranja em apenas três rodas. O modelo fabricado em 1969 que será leiloado em Peeble Beach foi construído para a Carrera Panamericana e tem a carroceria aliviada com o uso de painéis de alumínio e está equipada com um motor 2.0 com duas velas por cilindro.