Pneus podem definir corrida em Daytona

Rolex 24 at Daytona começou com alto consumo de pneus e pilotos de ponta reclamando dos gentleman drivers. Rick Taylor, Jordan Taylor e Filipe Albuquerque, pilotos que fizeram o primeiro stint em seus carros da categoria DPi (a mais rápida das quatro admmitidas) foram unânimes em reclamar da dificuldades em ultrapassar pilotos silver e bronze que conduzem carros da classe GTD, a mais lenta de todas. Outra queixa foi sobre o desgaste de pneus. A Michelin e a Imsa optaram por liberar o composto medio para esta prova e essa opção está degrandando mais rápido do que o esperado. doze brasileiros participam da prova que é a última apresentação de Christian Fittipaldi como piloto.