Pois é, Tio Bernie, você errou….

Cor, barulho e, algo bastante caro aos ingleses, uma tarde de sol. Tal cenário marcou a realização da primeira edição do F1 Live, um mega evento para dar uma injeção de ânimo na categoria que há anos vê sua audiência cair e que marcou o início oficial do British Grand Prix, corrida entre nós mais conhecida como Grande Prêmio da Inglaterra. Muito além dessa necessidade de incentivar o consumo da F1, a maneira como essa reconquista aconteceu teve um alvo claro e uma proposta à meia luz. O alvo foi Bernie Ecclestone, ex-bambambam da categoria e que jamais promoveu qualquer coisa semelhante. A proposta foi fomentar a realização de um GP nas ruas da cidade à beira do rio Tâmisa.

O sucesso do evento não dá direito a pensar que Bernie perdeu importância ou deve ser desprezado. Foi ele que em quatro décadas de muito trabalho, negociações e negociatas transformou o Campeonato Mundial de F1 de um torneio de aristocratas e pilotos em um produto desejado por governantes ávidos por se promover, países em busca de turistas e fãs dispostos a pagar fortunas para assistir um GP. Ao negociar datas e patrocínios ele sempre primou pela linha de restringir ao máximo o contato de pilotos e equipes com o grande público para criar a imagem de algo exclusivo e, portanto, caro.

Se Bernard Charles Ecclestone cometeu algum erro a tarde de hoje mostrou qual foi. A ação da Liberty Media deixou claro que o contato humano ainda é algo essencial para reforçar o desejo das pessoas, inclusive aquele mais comum nestes dias: tirar uma selfie com ídolos outrora inacessíveis. De quebra um show aberto com a banda feminina Little Mix (clara mensagem de prestigiar o poder de compra feminino) e encerrado com a Kaiser Chiefs, tudo em isso em um placo montado em plena Trafalgar Square, endereço da National Gallery, um dos cartões postais mais conhecidos de Londres.

Todas as equipes abraçaram a causa e a Sauber até usou o enorme espaço livre de patrocinadores de seus carros para exibir uma mensagem aos londrinos; apenas um piloto esteve ausente, justamente o herói de casa, Lewis Hamilton, algo que já lhe rende críticas nas redes sociais. Para compensar, presenças dos veteranos Jackie Stewart, René Arnoux, Mika Häkkinen, Damon Hill e outros menos famosos. Seis meses após assumir o comando da categoria mais importante a Liberty Media mostrou que a F1 finalmente se renova.