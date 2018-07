Pôr do sol nas noites barenitas

Hamilton (44) e Vettel estão empatados na liderança do Mundial de F-1 (Mercedes/Ferrari)

Disputa a meio caminho entre o Extremo Oriente e o Ocidente, o Grande Prêmio do Bahrein é uma oportunidade de assistir uma singular corrida de F-1: largada sob luz natural e chegada sob o céu estrelado do deserto, cenário que a TV mostrará. A corrida começa ao meio dia de domingo (horário de Brasília) dois minutos antes do pôr do sol local (18:02) e tem ares de tira-teima após Sebastian Vettel e Lewis Hamilton terem somado 43 pontos após as etapas da Austrália e China. Sob o ponto de vista dos engenheiros, porém, a prova barenita é uma dose considerável de complicação devido ao alto consumo de itens como combustível e freios e à areia que coloca à prova os filtros do motor.

O traçado do circuito de Sakhir é marcado por quatro retas de tamanho considerável, três trechos de curvas rápidas e quatro curvas fechadas. Segundo informações técnicas da Renault Sport isso significa que o motor de combustão interna (ICE na sigla em inglês) e as unidades de geração de energia cinética (MGU-K) e térmica (MGU-H) trabalham em regimes máximos 61% do tempo de cada volta. Dois trechos da pista – entre as curvas (T) 4 e 8 e entre as curvas 13 e 14 – exigem freadas fortes, o que contribui para manter o MGU-K carregado e aumenta a potência máxima da unidade de potência – conjunto formado pelo ICE e pelos dois MGU nas retas seguintes.

O fato da pista estar situado no deserto e sujeita a ventos que levam a areia para o circuito é um fator de preocupação: grãos de areia que ultrapssam a capacidade dos filtros de ar podem causar sérios danos ao motor de combustão interna.Já o asfalto liso do Bahrein, de base granítica, tem índice médio de abrasão.

Os três compostos disponibilizados para esta corrida são iguais aos usados na China – Médio (letras brancas na banda lateral) Macios (amarelas) e Supermacios (Vermelhas) -, mas espera-se táticas bastante diferentes no que se refere à estratégia de pit stops: na corrida do ano passado os dez primeiros usaram nove combinações diferentes entre si. Este ano essa variedade deve diminuir pois os pneus estão mais duráveis.

Tira-teima

A corrida do Bahrein tem tudo para se transformar num tira-teima entre Sebastian Vettel (vencedor na Austrália e segundo na China) e Lewis Hamilton (segundo na Austrália e vencedor na China). Empatados com 43 pontos na liderança do campeonato em que Mas Verstappen (25), Valtteri Bottas (23) e Kimi Räikkoönen (22) são seus adversários mais diretos, dificilmente um dos dois não assumirá a liderança isolada do campeonato.

A necessidade de recuperação de Bottas e Räikkönen e o fato de que os Red Bull RB13-Tag Heuer de Veerstappen e Daniel Verstappen terem a assinatura de Adrian Newey – cujos projetos historicamente tem desempenho melhor em pistas lisas -, terão influência maior no resultado da prova do que aconteceu nas duas etapas já realizadas este ano.

Uma corrida sem contratempos para Romain Grosjean (Haas) e Nico Hulkenberg (Renault) e a estreia de Pascal Wehrlein na equipe Sauber são outros motivos de expectativa de um fim de semana em que os torcedores brasileiros merecem uma atuação mais competitiva da equipe Williams e de Felipe Massa.

O canal SporTV2 transmite as duas sessões de treino desta sexta feira (a partir das das 7:55 e da 11:55, horário de Brasília) e a TV Globo exibe a prova, também ao vivo, no domingo a partir do meio-dia. Até o início desta madrugada a grade de programação de sábado e domingo dos canais SporTV ainda não estava definida. Os treinos de sábado acontecem às 11:00 e 15:00, respectivamente.