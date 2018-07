Quanto número!

Campeonato Brasileiro de Stock Car

Autódromo Ayrton Senna, Londrina (Paraná), 10 de setembro

Resultado da corrida 1: 1) Thiago Camilo (Ipiranga Racing), 33 voltas em 41min45s042; 2) Daniel Serra (Eurofarma RC), a 2”864; 3) Rubens Barrichello (Full Time Sports), a 3”137.

Resultado da corrida 2: 1) Ricardo Zonta (Shell Racing), 30 voltas em 41’57”567; 2) Marcos Gomes (Cimed Racing), a 2”179; 3) Rubens Barrichello (Full Time Sports), a 3”066.

Posições no Campeonato após 8 rodadas: 1) Daniel Serra, 235 pontos; 2) Thiago Camilo, 222; 3) Átila Abreu, 190.

Próxima etapa: 1º de outubro, Autódromo Juan e Oscar Galvez, Buenos Aires (Argentina)

_________________________________________________________

Campeonato Brasileiro de Turismo

Autódromo Ayrton Senna, Londrina, Paraná

Resultado da corrida 1, 9 de setembro: 1) Vitor Baptista, 23 voltas em 36’23”213; 2) Luca Milani, a 1”090; 3) Gustavo Frigotto, a 1”950.

Resultado da corrida 2, 10 de setembro: 1) Giulio Borlenghi, 26 voltas em 35’34”312; 2) Gabriel Robe, a 6”087; 3) Gustavo Myasava, a 7”302.

Posições no Campeonato após seis rodadas: 1) Gabriel Robe, 131 pontos; 2) Gaetano di Mauro, 107; 3) Luca Milani, 102.

Próximas etapas: 22 de outubro, Autódromo de Tarumã, Rio Grande do Sul

_________________________________________________________

Mercedes Benz Challenge

Autódromo Ayrton Senna, Londrina (Paraná), 10 de setembro

Resultado da corrida Categoria CLA AMG Cup: 1) Raijan Mascarello; 2) Betão Fonseca 3) Fernando Júnior.

Posições no Campeonato após 5 etapas:

1) Fernando Júnior, 91 pontos; 2) Betão Fonseca, 61; 3) Roger Sandoval, 55. etapas

Resultado da corrida Categoria 250 Cup: 1) Cláudio Simão; 2) João Lemos; 3) André Moraes Jr .

Campeonato após 5 etapas: 1) Cláudio Simão, 81 pontos; 2) André Moraes Jr, 66; 3) Raphael Teixeira,/Rodrigo Cruvinel, 66

Próxima etapa: 22 de outubro, Autódromo de Tarumã , Rio Grande do Sul

_________________________________________________________

DTM

Nurburgring (Alemanha), 10 de setembro

Resultado da corrida 1: 1) Lucas Auer (Áustria), Mercedes-AMG C 63, 33 voltas em 54’12”443; 2) Paul Di Resta (Grã-Bretanha), Mercedes-AMG C 63, a 0”794; 3) Robert Wickens (Canadá), Mercedes-AMG C 63, a 5”344; 8) Augusto Farfus Jr (Brasil), BMW M4 , a 49”335.

Resultado da corrida 2: 1) Robert Wickens (Canadá), Mercedes-AMG C 63, 40 voltas em 56’49”795; 2) Paul Di Resta (Grã-Bretanha) Mercedes-AMG C 63, a 0”362; 3) Marco Wittmann (Alemanha), BMW M4, a 7”589; 9) Augusto Farfus Jr (Brasil), BMW M4 , a 40”307.

Posições no Campeonato após 14 etapas: 1) Mattias Ekström (Suécia), Audi RS5, 136 pontos; 2) Lucas Auer (Áustria), Mercedes-AMG C 63, 127; 3) Rene Rast (Alemanha), 124; 16) Augusto Farfus Jr (Brasil), 29.

Próxima etapa: 24 de setembro, Spielberg (Áustria).

_________________________________________________________

Euro F3

Nürburgring, 8 e 9 de setembro

Resultado da corrida 1, 8 de setembro:1) Lando Norris (Grã-Bretanha, Dallara-VW, 20 voltas em 35’11”010; 2) Jake Hughes (Grã-Bretanha), Dallara-Mercedes Benz, a 17”562; 3) Joey Mawson (Austrália), Dallara-Mercedes Benz, a 35”435. Não classificado: Pedro Piquet, 12 voltas.

Resultado da corrida 2 – 9 de setembro: 1) Jake Hughes (Grã-Bretanha), Dallara-Mercedes Benz, 26 voltas em 35’37”113; 2) Lando Norris (Grã-Bretanha, Dallara-VW, a 0”539; 3) Callum Ilott (Grã-Bretanha), Dallara Mercedes Benz, a 12”767; 17) Pedro Piquet (Brasil), Dallara-Mercedes Benz, a 48”108.

Resultado da corrida 3, 9 de setembro: 1) Lando Norris (Grã-Bretanha, Dallara-VW, 25 voltas em 35’44”949; 2) Jake Hughes (Grã-Bretanha), a 0”794; 3) Ralf Aron (Estonia), a 2”197; 13) Pedro Piquet (Brasil), Dallara-Mercedes Benz, a 40”555.

Posições no Campeonato após 24 etapas

1) Lando Norris (Grã-Bretanha), 381 pontos; 2) Maximilliam Günther (Alemanha), 308; 3) Joel Eriksson (Suécia), 266; 13) Pedro Piquet, Brasil), 59.

Próxima etapa: 23 e 24 de setembro, Spielberg (Áustria).

_________________________________________________________

F-4 Italia

Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola (Itália)

Corrida 1, 9 de setembro : 1) Marcus Armstrong (Nova ZelIandia), 15 voltas em 30’41”238; 2) Job Van Uitert (Holanda), a 0”144; 3) Lirim Zendeli (Alemanha), a 4’’919; 13) Luis Felipe Branquinho (Brasil), a 17”047;

Pietro Fittipaldi abandonou na sétima volta

Corrida 2, 10 de setembro: 1) Job Van Uitert (Holanda) Jenzer, 10 voltas em 24’30”083; 2) Juri Vips (Estônia), a 7”442; 3) Kush Maini (Índia), a 8”172; 12) Enzo Fittipaldi (Brasil) a 31”617; 14) Luis Felipe Branquinho (Brasil), a 38”749.

Corrida 3, 10 de setembro: 1) Job Van Uitert (Holanda), 11 voltas em 24’01”163; 2) Leonardo Lorandi Itália), a 0”152; 3) Marcus Armstrong (Nova Zelândia), a 0”676; 7) Enzo Fittipaldi (Brasil), a 3”352; 12) Luis Felipe Branquinho (Brasil), a 6”105.

Posições no Campeonato após 15 etapas: 1) Marcus Armstrong (Nova Zelândia) , 209 pontos; 2) Job van Uitert (Holanda), 192; 3) Lorenzo Colombo Itália), 166; 11) Enzo FIttipaldi (Brasil), 57; 12) Felipe Drugovich (Brasil), 52; 19) Felipe Branquinho (Brasil) 2.

Próxima etapa: 6 e 7 de outubro, Mugello (Itália)

_________________________________________________________

Super Fórmula (Japão)

Autópolis, Aida, 9 de setembro

Resultado da corrida: 1) Pierre Gasly (França), Dallara-Honda, 54 voltas em 1h24’28”619; 2) Felix Rosenqvist (Finlândia), Dallara-Toyota, a 1”558; 3) Kazuya Oshima (Japão) Dallara-Toyota, a 7”638.

Posições no Campeonato após 5 etapas: 1) Hiroaki Ishiura (Japão), 30,5 pontos; 2) Pierre Gasly (França), 25; 3) Felix Rosenqvist (Finlândia), 24,5

Próxima etapa: 24 de setembro, Sportsland Sugo (Japão)

_________________________________________________________

Campeonato Argentino de TC 2000

Paraná, Entre Ríos (Argentina), 10 de setembro

Resultado da corrida: 1) Manuel Luque (Renault Fluence), 19 voltas em 45’2”168; 2) Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea), a 3”446; 3) Agustín Lima Capitao (Peugeot 408), a 7”682.

Posições no Campeonato após 8 etapas: 1) Manuel Luque (Renault Fluence), 292 pontos; 2) Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea), 207; 3) Mariano Pernía (Renault Fluence), 179.

Próxima etapa: 8 de outubro, Córdoba (Argentina)

_________________________________________________________

Campeonato Argentino de Rally

Tucumán (Argentina), 8 a 10 de setembro

Resultado da prova:1) Tomás García Hamilton/Luis Catalfamo (VW Gol) 1h15’49”2; 2) Gerónimo Padilla/Nicolás García (Peugeot 208), a 36”0′ 3) Miguel Baldoni/Gustavo Franchello (Ford Fiesta), a 42″3

Posições no Campeonato após 7 etapas: Pilotos: 1) Gerónimo Padilla (Peugeot), 184 pontos; 2) Marcos Ligato (Chevrolet), 181; 3) Miguel Baldoni (Ford), 156

Próxima etapa:13 a 15 de outubro, Rally de Marqüe, Mendoza

__________________________________________________________