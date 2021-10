Red Bull provoca Mercedes outra vez

O mundo da F-1 não gira apenas sobre o asfalto de diversos circuitos ao redor do mundo. Provocações e ações para desestabilizar um adversário é outra forma de alterar o status quo da categoria, em especial quando se briga pelo título da temporada, resultado que ao final da temporada significa dezenas de milhões de dólares a mais ou a menos no balanço da equipe. Exatamente por isso não surpreende a tática da Red Bull em provocar a FIA a olhar atentamente para os carros da rival Mercedes alegando a possibilidade de existir uma irregularidade na suspensão traseira dos carros outrora conhecidos como flechas de prata.

O assunto foi tratado durante o GP dos EUA no final de semana (foto de abertura Red Bull/Getty Images) e acabou, mais ou menos, em hambúrguer: a FIA, de acordo com o site “Auto Motor und Sport”, teria investigado a suspensão traseira dos carros 44 e 77 e não chegou a nenhuma conclusão definitiva. Talvez por isso, Christian Horner, o diretor da Red Bull, optou por não levar o assunto adiante:

“Baseado no que vimos até agora, eu não acredito que seja algo ilegal e (portanto) não vejo motivos para apresentar um protesto”, Horner declarou em entrevista à Sky Sports. Aparentemente, a Mercedes e outras seis equipes estariam usando acertos de suspensão que alteram a altura do carro.

Esse não é o primeiro episódio do tipo plantado pela Red Bull. Na Turquia o time questionou o fato que os carros alemães tinham maior velocidade em trechos onde o DRS (Drag Reduction System na sigla em inglês, ou Sistema de redução de arrasto) não era acionado. Quando esse dispositivo é acionado, a asa traseira abre e diminui a resistência aerodinâmica, o que se traduz em maior velocidade final. O assunto não teve consequências…por enquanto.

Williams terá Aitken em Abu Dhabi

Semanas após anunciar a reestruturação de seu programa de desenvolvimento de pilotos, a Williams anunciou que Jack Aitken, piloto de origem sul-coreana nascido em Londres, vai participar da primeira sessão de treinos livres do último GP do ano, em Abu Dhabi. A notícia gerou memes focados em Dan Ticktum, inglês que ocupava a vaga de Aitken, mas que foi dispensado por causar problemas com a direção da equipe.

Brasileiras em Seletiva do FIA Girls on Track

Antonella Bassani e Julia Ayub estão entre as oito semifinalistas do programa FIA Girls on Track 2021, onde a vencedora da categoria Sênior, onde compete Antonella, ganhará uma vaga na Academia Ferrari de Pilotos. Ontem as duas participaram de avaliação em simulador, verificação de capacetes e equipamentos pessoais de segurança, ajustes de posição do banco do F-4, além das entrevistas individuais com a comissão do programa. Nesta terça-feira é a vez das classificadas guiarem os carros de Fórmula 4 e mostrarem suas habilidades na pista. Na edição passada as duas brasileiras chegaram à final.

