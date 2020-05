Renault segue, McLaren corta e Williams à venda

Semana movimentada na coxia da F-1: a Renault confirmou a manutenção do seu programa de F-1, a McLaren anunciou o corte de 70 empregados e um plano de reengenharia financeira inclui a possível venda da equipe fundada por Sir Frank Williams.

Após duas temporadas seguidas com resultados pífios, o time de Grove já foi obrigado a vender sua divisão de tecnologia, fez um empréstimo lastreado em sua coleção de carros antigos e troféus e acusou prejuízo de £13 milhões (algo em torno de R$ 87 milhões) em seu último balanço anual. O anúncio de rompimento do contrato de patrocínio com o grupo Rokit (bebidas, entretenimento, mídia, redes de comunicação, telefones celulares, telemedicina e parcerias em vários campos) pode ser interpretado como uma medida para facilitar as negociações.

Depois de ter rejeitado seu pedido de assistência financeira junto ao programa de apoio do governo britânico para socorros empresas prejudicadas pela pandemia o grupo McLaren anunciou o desligamento de 1.200 pessoas, cerca de 30% dos seus 4 mil funcionários, 70 deles envolvidos na operação da F-1. A medida foi tomada mesmo após a decisão da FIA em limitar os gastos básicos da F-1 para US$ 145 milhões em 2020 e outros US$ 5 milhões em 2022 e 2023.

Esta redução, no entanto, ajudou a atual CEO da Renault, Clothilde Delbos, a justificar a continuidade da marca na categoria. “As novas regras e limitação de gastos significam que que faremos menos investimentos que alguns de nossos concorrentes que gastam muito mais do que isso. Estamos na F-1 para ficar”, comentou a executiva que substituiu o brasileiro-franco-libanês Carlos Ghosn.