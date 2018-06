Ricciardo mostra o caminho em Barcelona

Não passou de um primeiro confronto, em uma pista com asfalto novo e num dia marcado pelo frio inferior a 10o C e a tarde de chuva gelada. Nem por isso o fato de que Red Bull, Mercedes, Mercedes, Ferrari e Renault terem conseguido resultados tão próximos com seus pilotos Daniel Ricciardo, Valteri Bottas, Kimi Räikkönen e Nico Hulkenberg, nessa ordem, não deixa de ter um significado interessante: essas quatro equipes começaram os treinos da pré-temporada com o pé direito. Amanhã, terça, elas voltam à ativa e espera-se que os melhores tempos do dia se aproximem da marca registrada para a pole position da corrida do ano passado, conquistada por Lewis Hamilton com 1’19”149. Hoje (26/2) Daniel Ricciardo mostrou o caminho ao registrar 1’20”179 na volta mais rápida do dia.

Em sua passagem mais rápida o RB14 do australiano estava equipado com pneus de composto médio, tal como o W09 de Bottas; já a SF71-H de Räikkonen usou pneus macios. Tão importante quanto o melhor tempo do dia foi o fato de Ricciardo ter completado 35 voltas seguidas, o que é um prenúncio de boa durabilidade do mais novo projeto liderado por Adrian Newey. Apesar do frio, o piloto foi quem mais andou durante o dia (102 voltas) e considerou o saldo do primeiro dia de trabalho bastante positivo.

“De manhã até que foi possível aproveitar o dia, mas na parte da tarde não deu para aproveitar muita coisa, já que os pneus não alcançavam a temperatura ideal. Dar 35 voltas seguidas é significativo, o pessoal da equipe merece os parabéns por isso.”

Se a Red Bull concentrou seu trabalho com um único piloto, o clima adverso levou a Mercedes a alterar sua agenda de trabalho em na parte da tarde Lewis Hamilton assumiu o controle do monopostos anglo-alemão para completar 25 voltas, menos que a metade das 58 registradas por Valtteri Bottas, que ocupou-se avaliar a aerodinâmica do carro e o comportamento dos pneus Pirelli para esta temporada.

Digno de nota, uma saída de pista de Fernando Alonso, consequência da quebra da porca de cubo rápido da roda traseira direita.

Os resultados de hoje:

1) Daniel Ricciardo (Red Bull RB14-Renault) ,1’20”179, 105 voltas

2) Valtteri Bottas (Mercedes W09), 1’20”349, 58

3) Kimi Raikkonen (Ferrari SF71-H), 1’20”506, 80

4) Nico Hulkenberg (Renault RS18), 1’20”547, 73

5) Carlos Sainz (Renault RS18), 1’21”168, 26

6) Lewis Hamilton (Mercedes W09), 1’22”327,25

7) Fernando Alonso (McLaren MCL33-Renault), 1’21”339, 51

8) Brandon Hartley (Toro Rosso STR13-Honda), 1’22”371, 93

9) Lance Stroll (Williams FW41-Mercedes), 1’22”452, 46

10) Romain Grosjean (Haas VF-18-Ferrari), 1’22”578, 55

11) Marcus Ericsson (Sauber C37-Ferrari), 1’23”408,63

12) Nikita Mazepin (Force India VJM11-Mercedes), 1’25”628, 22

13) Sergey Sirotkin (Williams FW41-Mercedes), 1’22”452, 28