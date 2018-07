RS17 Mostra tendência da F-1 2017

Monoposto adota tomada de ar mais larga e achatada. Alain Prost volta a trabalhar com a Renault. Sirotkin vai treinar às sextas-feiras

Apresentado hoje, em Londres, o novo Renault RS 17 mostra que a tendência dos carros desta temporada será o capô do motor com a chamada barbatana de tubarão, muita pesquisa no formato da entrada de ar do motor e o bico dianteiro bastante sofisticado. O novo monoposto construído em Enstone mantém a pintura predominantemente amarela e preta e destaca além do logotipo do fabricante francês a marca Castrol, novo parceiro de lubrificantes. Na cerimônia de lançamento foi anunciada a volta de Alain Prost à equipe onde venceu seu primeiro GP (França, 1981), na condição de “Conselheiro Especial”.

Bob Bell, responsável técnico do time, destacou que o novo chassi é um projeto totalmente novo “onde se destacam os pneus, asas e difusor mais largos. Acredito que, por tudo isso, os tempos por volta serão melhorados e 5%, ou seja, 3,5 a 4 segundos a menos por volta”.

Cyril Abiteboul, executivo chefe da operação F-1, lembrou que o carro mostrado hoje em Londres não é exatamente o mesmo que iniciará os treinos de Barcelona, indicação de uma carga de trabalho mais intensa e de que o ritmo irregular de trabalho que caracterizou a equipe em 2016 parece ser uma página virada.

O alemão Nico Hulkenberg, o inglês Jolyon Palmer e o russo Sergey Sirotkin foram confirmados como os pilotos da equipe para esta temporada, sendo que russo terá mais oportunidades de disputar a primeira sessão de treinos livres das sextas-feiras.

Detalhe dos apêndices aerodinâmicos laterais no centro do monocoque (Renault)

Com relação a Alain Prost, o ex-piloto revelou que sua contribuição não será no dia-a-dia da equipe; ele comentou ainda que o mais importante para esta temporada será a Liberty Media, nova administradora da categoria, tomar decisões que tragam de volta o público, especialmente o mais jovem, para acompanhar a F-1.