São Paulo terá provas de F-E e WEC

A SPTuris deverá anunciar nos próximos dias a realização de duas provas de caráter mundial no calendário automobilístico brasileiro: serão duas etapas dos campeonatos de resistência (WEC) e da Fórmula E, modalidade reservada para carros elétricos, respectivament em Interlagos e no circuito do Parque Anhembi.

A informação foi passada por David Barioni FIlho e representantes da SPTuris em reunião realizada na manhã desta quarta-feira (13/9) no autódromo de Interlagos. A pauta do encontro versou também sobre assuntos referentes a normas de utilização do circuito durante as reformas que acontecem anualmente no local.

O calendário da Fórmula E para 2017/2018 prevê a realização de uma etapa em São Paulo para o dia 17 de março do ano que vem. Em função das limitações técnicas e de desempenho dos carros – até agora os pilotos eram obrigados a trocar de carro durante as provas em função da autonomia reduzida das baterias até então usadas -, as pistas usadas pela categoria tem curvas fechadas, retas relativamente curtas e praticamente nenhum aclive. Para reforçar o propósito de baixa emissão os eventos acontecem em zonas de alta densidade habitacional e cidades de destaque no cenário internacional, como Berlin, Nova York, Paris e Roma.

Ainda não está claro quem será o responsável pela promoção e organização da F-E no âmbito nacional mas os nomes de Vito Di Grassi (pai do atual campão da categoria Lucas Di Grassi) e Tamas Rohonyi (atual promotor da do GP do Brasil de F-1) são cogitados como tal. Espera-se que o circuito a ser montado no Parque Anhembi utilize boa parte da estrutura daquele utilizado pela F-Indy, porém com as adaptações necessárias para atender as limitações dos carros elétricos. Não é a primeira vez que o Brasil figura no calendário da categoria: no passado uma etapa prevista para o Rio foi anunciada com destaque porém o evento foi cancelado. Outras propostas para realizar o evento em Florianópolis, Salvador e São Paulo também foram avaliadas mas nenhum projeto prosperou.

A data da F-E já está definida e anunciada no site oficial da categoria, porém o mesmo não acontece com a etapa do Campeonato Mundial de Resistência, mais conhecido como WEC, sigla do nome em inglês “World Endurance Championship”. A categoria vive uma fase de reestruturação em decorrência das decisões da Audi e Porsche em encerrar seus programas na categoria, algo que muitos enxergam como contenção de custos decorrentes dos processos sofridos pelo grupo VW – controlador de ambas marcas -, por burlar a legislação de emissão de gases em veículos de motor diesel vendidos nos EUA.

Por causa disso e para permitir uma reavaliação de procedimentos e adequação à nova realidade o calendário para 2018 foi anunciado pelos promotores do WEC como sendo “uma super temporada de transição”. A relação de oito etapas divulgada recentemente exibe uma data em aberto para o mês de fevereiro de 2019, ou seja, após as 24 Horas de Daytona, competição das mais importantes e que utliza regulamento mais liberal que o do WEC, ainda que bastante similar. Segundo informações de uma fonte que participou da reunião “a prova da WEC pode acontecer no final de 2018 ou começo de 2019”. Uma empresa especializada em eventos esportivos, e homologada pela prefeitura paulistana, será a promotora do evento. Emerson Fittipaldi, que há poucos anos promoveu a etapa brasileira do WEC, não está envolvido no novo projeto.

Calendários

Os calendários para 2018/2019 do Campeonato Mundial de Resistência e Campeonato Mundial de F-E são os seguintes, ambos em caráter extra-oficial:

Campeonato Mundial de Resistência – WEC

6 de maio, 2018 – 6 Horas de Spa, Bélgica

16/17 de junho, 2018 – 24 Horas de Le Mans, França

14 de outubro de 2018 – 6 Horas de Fuji, Japão

4 de Novembro de 2018 – 6 Horas de Xangai, Chinha

Fevereiro de 2019 – Local e data a definir

16 de março de 2019 – 12 Horas de Sebring, EUA

4 de maio de 2019 – 6 Horas de Spa, Bélgica

15/16 de junho de 2019 – 24 Horas de Le Mans, França

Campeonato Mundial de F-E 2018/2019

2 de dezembro de 2017 – Hong Kong, China

2 de dezembro de 2017 – Hong Kong, China

13 de janeiro de 2018 – Marraquexe, Marrocos

3 de fevereiro de 2018 – Santiago do Chile

3 de março de 2018 – Cidade do México – México

17 de março de 2018 – São Paulo, Brasil

14 de abril de 2018 – Roma, Itália

28 de abril de 2018 – Paris, França

19 de maio de 2018 – A definir, Alemanha

9 de junho de 2018 – A definir cidade e país

7 de julho de 2018 – Nova York, EUA

8 de julho de 2018 – Nova York, EUA

28 de julho de 2018 – Montreal, Canadá

29 de julho de 2018 – Montreal, Canadá