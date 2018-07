Novo F-1 da Scuderia tem aerodinâmica que mistura asa de barbatana com o segundo aerofólio testado pelo Mercedes W08. Seção central do monocoque lembra o 192-A, modelo de 1992 que explorou o conceito do duplo assoalho, proposta que não funcionou. Nesse ano a Ferrari ficou em quarto lugar no Campeonato de COnstrutores, com 21 pontos, contra 164 da Williams-Renault.