Sobe, desce e volta mais rápida da temporada

Pista outrora conhecida como Österreichring, quando media 5.942 metros, um carro de F-1 percorre os atuais 4,318 quilômetros do circuito reformado e rebatizado como Red Bull Ring em cerca de 65 segundos. Isso torna o palco do GP da Áustria,a nona etapa da temporada 2019 da F-1 como o traçado da temporada que demanda menos tempo para completar uma volta. Como comparação, Lewis Hamilton precisou de 1’7”281 para garantir a pole position para o GP do Brasil de 2018 num percurso que mede nove metros a menos. No treino livre de hoje, encerrado às 11 horas,o inglês foi o mais rápido (1’4″838). Se você quer mais referências de tempo sobre o GP da Áustria saiba que um piloto como Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas usa o freio apenas 11’30”do tempo total da corrida, que no ano passado foi vencida por Max Verstappen e durou 1h21’56”024.

Nesses 1’5”que um F-1 de ponta precisa para completar uma volta o piloto freia por menos de dez segundos e a maior redução de velocidade acontece na curva 3 do traçado cujo desnível varia 65 metros entre seu ponto mais baixo e seu ponto mais alto. Nessa curva um carro como os Mercedes de Hamilton e Bottas chega a 328 km/h e em meros 2”59 está percorrendo a curva a 84 km/h. Para garantir essa redução o inglês e o finlandês aplicam 174 kg de força no pedal de freio enquanto o carro percorre 127 metros. Na curva Remus, a mais rápida do percurso, os carros chegam a 331 km/h, mas reduzem para “apenas” 120 km/h…

Nas oito provas já disputadas este ano a Mercedes foi a única vencedora. Com cinco vitórias para Hamilton e três para Bottas, respectivamente líder e vice-líder do campeonato. Sebastian Vettel, que no ano passado completou o pódio junto com o finlandês, nunca venceu a corrida disputada na região da Styria.

A Ferrari, ainda sem vitórias este ano, não triunfa na Áustria desde 2003… Em outras palavras, o retrospecto não é exatamente favorável à Scuderia e o favoritismo absoluto da Mercedes parece cada vez mais difícil de ser interrompido.

Brasileiros em destaque

Para os brasileiros o fim de semana é mais uma oportunidade para Sérgio Sette Câmera (F-2), Pedro Piquet e Felipe Drugovich (ambos na F-3) galgarem degraus rumo ao objetivo de subir de categoria e chegar à F-1. No fim de semana passado todos tiveram atuações destacadas em Paul Ricard: Sette Câmara e Piquet subiram ao pódio e Drugovich (estreante na categoria) marcou seu primeiro ponto na temporada.

Na F-2 Sette Câmara marcou o sexto tempo (1’15”083) no treino livre de hoje, quando o francês Louis Deletraz foi o mais veloz, com 1’14”782. Em instantes acontece a a prova de classificação que definirá o grid da corrida 1, cuja largada está prevista para as 11:45 (horário de Brasília) de amanhã. Na F-3 Pedro Piquet (1’19”566) e Felipe Drugovich (1’19”927) ficaram respectivamente em segundo e décimo segundo lugar entre os 30 pilotos inscritos. O mais rápido foi o australiano Marcus Armstrong (1’19”396).

A programação do fim de semana, horário de Brasília:

Sexta-feira, 28 de Junho de 2019

F-3 – Treino Livre 1 04:35 – 05:20

F-1 – Treino Livre 1 06:00 – 07:30 (SporTV 2)

F-2 – Treino Livre 1 08:00 – 08:45

F-1 – Treino Livre 2 10:00 – 11:30 (SporTV 2)

F-2 – Classificação 11:55 – 12:25

F-3 – Classificação 12:50 – 13:20

Sábado

F-3 – Corrida 1 05:25 – 24 voltas

F-1 – Treino Livre 3 06:00 – 07:00 (SporTV 2)

F-1 – Classificação – 09:00 – 10:00 (SporTV 2)

F-2 – Corrida 1 11:45 – 40 voltas (SporTV 2)

Domingo

F-3 – Corrida2 04:35 – 24 voltas

F-2 – Corrida 2 06:00 – 28 voltas (SporTV 3)

F-1 – Corrida – 10:10 – 71 voltas (TV Globo)