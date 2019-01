Stock Car: Corrida do Milhão volta para Interlagos

Os Autódromos paulistas receberão três rodadas do calendário da Stock Car conforme o calendário anunciado esta semana pela Vicar, empresa promotora do certame. A pista de Nova Louzã, próxima à cidade de Mogi Guaçu, recebe a segunda etapa da temporada em um programa exclusivo para essa categoria. As duas provas marcadas para Interlagos (foto de abertura, Fernanda Freixosa) terão como provas de apoio etapas da categoria Stock Light, sendo que a Corrida do Milhão foi confirmada para 25 de agosto e a etapa que encerra o calendário tem a data de 15 de dezembro.

Será a sexta vez que Interlagos recebe a Corrida do Milhão, o que o consolida como circuito mais tradicional da prova que garante o prêmio de RS$ 1 milhão ao vencedor. Na primeira vez que essa competição aconteceu em São Paulo, em 2011, Ricardo Maurício saiu vencedor, sendo que nos anos seguintes a vitória sorriu para Thiago Camilo (2011/12), Ricardo Zonta (2013) e Felipe Fraga (2016). Goiânia, que aparece duas vezes no calendário atual, foi palco da Corrida do Milhão em 2014, 2015 e 2018 e Rio de Janeiro (2008) e Curitiba (2017) completam essa lista.

Para José Aloizio Cardozo Bastos, presidente da Federação de Automobilismo de São Paulo, ter a Corrida do Milhão no autódromo paulistano é motivo de orgulho:

“Receber a corrida mais importante do calendário brasileiro, tanto por causa de sua premiação quanto, principalmente, pelo alto nível da categoria, ajuda a promover o automobilismo em nosso Estado.”

Carlos Col, presidente do Conselho Administrativo da Vicar Promoções Desportivas, empresa que organiza e promove a Stock Car e a Stock Light, concorda com Cardozo Bastos e completa:

“Interlagos é a pista onde os pilotos têm mais quilometragem e maior experiência, então é um lugar que pode ser considerado a casa de todos os pilotos. Além disso, o público paulista é apaixonado pela Stock Car e sempre comparece em peso ao autódromo para ver seus ídolos de perto”.

A temporada 2019 da Stock Carmantém a tradição de 12 etapas e este ano inicia no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, município situado nos arredores de Canoas, região da Grande Porto Alegre. Essa etapa marca a disputa da 500ª corrida da categoria, que iniciou sua história no Autódromo de Tarumã no dia 22 de abril de 1979 com vitória de Affonso Giaffone. A categoria celebra, portanto, 40 anos de história e se consolida como a mais longeva do automobilismo brasileiro. A proposta inicial da Vicar era realizar essa etapa exatamente em Tarumã, mas como o circuito ainda recebe obras de melhoramento foi decidido inverter as datas com o Velopark. Dessa forma, a pista de Viamão receberá a Stock Car em 10 de novembro, antepenúltima etapa do calendário de 2019 e ainda sujeita a confirmação.

O calendário de 2019

7 de abril: Velopark, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul (L)

5 de maio: Velo Città, Mogi Guaçu, SP

19 de maio: Goiânia, Goiás (L)

9 de junho: Londrina, Paraná (L)

21 de julho: Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul

11 de agosto: Campo Grande, Mato Grosso do Sul

25 de agosto: CORRIDA DO MILHÃO, Interlagos, São Paulo (L)

15 de setembro: Curitiba, Paraná* (L)

20 de outubro: Cascavel, Paraná (L)

10 de novembro: Tarumã, Viamão, Rio Grande do Sul*

24 de novembro: Goiânia, Goiás (L)

15 de dezembro: Interlagos, São Paulo (L)

*Etapas com locais a serem confirmados

(L) Realização de etapa da Stock Light