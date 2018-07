Stock aposta em “estrangeiros” para ganhar fôlego

Massa e Piquet Jr são atrações confirmadas. Serra e Camilo lutam pelo título.

Enquanto Daniel Serra e Thiago Camilo disputam o título da temporada de 2017 da Stock Car, neste fim de semana, em Interlagos, a categoria se movimenta para ganhar fôlego e notoriedade. O calendário de 2018 será anunciado nos próximos dias e inicia com a disputa da c0rrida de duplas no sábado 10 de março e prossegue dia 22 de abril comemorando os 40 anos de história da categoria. Paralelamente acontece om uma movimentação intensa de troca de pilotos e a chegada de nomes internacionais para disputar provas do ano que vem. Felipe Massa, que há poucas semanas fez sua despedida da F-1, está confirmado para a prova de abertura da temporada, dia 13 de março, em Interlagos, e Nelson Piquet Jr foi anunciado como o representante da Texaco na equipe Full Time. O paranaense Augusto Farfus, “estrangeiro” que há anos defende a equipe oficial da BMW -, participa da corrida deste fim de semana. A prova de Interlagos, amanhå, tem largada programada para às 10 horas; TV Globo e SporTV transmitemo evento.

Se Nelson Piquet Jr está confirmado para a temporada de 2018, é pouco provável que Massa imite o filho do tri-campeão mundial e dispute toda o campeonato: ele acaba de ser nomeado presidente da Comissão Internacional de Kart da Federação Internacional do Automóvel (CIK/FIA) e além disso analisa com carinho a possibilidade de disputar a temporada 2018/19 da Fórmula E. No cenário nacional a equipe que convidou Augusto Farfus, paranaense radciado na Alemanha, para a corrida deste domingo, a Hero Motorsports ainda não definiu os pilotos para a próxima temporada, situação que envolve outras 10 vagas da categoria.

As sete mudanças já confirmadas incluem Allam Khodair (deixa a Full Time e vai para a Blau Motorsport), Bia Figueiredo (deixa a Full Time Academy e vai para Ipiranga, no lugar de Galid Osman), Gui Salas (sai da Vogel Motorsport e vai para a Bardahl Hot Car), Lucas Foresti (deixa a Full Time Academy e vai para a Cimed Racing), Max Wilson (Sai da RCM e ocupa o lugar deixado vago por Ricardo Maurício na Eurofarma), Nelson Piquet Jr (ocupa a vaga que era de Allam Khodair) e Rafael Suzuki (sai da Cavaleiro Sports e vai para Bardahl Hot Car).

O grid de amanhã

1) Ricardo Mauricio, Eurofarma RC, 1’42”343

2) Daniel Serra, Eurofarma RC, 1’42”349

3) Marcos Gomes, Cimed Racing, 1’42”586

4) Cesar Ramos Blau, Motorsport, 1’42”728

5) Max Wilson RCM, Motorsport, 1’42”857

6) Rubens Barrichello, Full Time Sports, 1’42”954

7) Diego Nunes ,Hero Motorsport, 1’42”764

8) Thiago Camilo, Ipiranga Racing, 1’42”792

9) Augusto Farfus, Hero Motorsport, 1’42”794

10) Felipe Lapenna, Cavaleiro Sports, 1’42”796

11) Sergio Jimenez, Bardahl Hot Car, 1’42”961

12) Denis Navarro, Cimed Racing Team, 1’42”968

13) Lucas Foresti, Full Time Academy, 1’43”068

14) Allam Khodair, Full Time Sport, 1’43”102

15) Vitor Genz, Eisenbahn Racing Team, 1’43”172

16) Felipe Fraga, Cimed Racing Team, 1’43”061

17) Tuka Rocha, RCM Motorsport 1’43”077

18) Rafael Suzuki, Cavaleiro Sports, 1’43”173

19) Galid Osman, Ipiranga Racing, 1’43”213

20) Guilherme Salas, Vogel Motorsport, 1’43”214

21) Julio Campos, Prati-Donaduzzi Racing, 1’43”219

22) Ricardo Zonta, Shell Racing, 1’43”234

23) Antonio Pizzonia, Prati-Donaduzzi Racing, 1’43”246

24) Átila Abreu, Shell Racing, 1’43”254

25) Bia Figueiredo, Full Time Academy, 1’43”338

26) Cacá Bueno, Cimed Racing, 1’43”467

27) Guga Lima, Bardahl Hot Car, 1’43”576

28) Marcio Campos, Blau Motorsport, 1’43”776

29) Beto Monteiro, Chevrolet, 1’43”809

30) Gabriel Casagrande, Vogel Motorsport, 1’44”590

31) Renato Braga, 1’45”917

32) Valdeno Brito, Eisenbahn Racing Team, 1’50”035

Obs:

1° ao 6° no grid classificados no Q3

7° ao 15° no grid classificados no Q2

16° ao 32° no grid classificados no Q1