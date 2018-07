Stock Car: Camilo e Serra são líderes

Após uma rodada marcada por boas disputas e vários acidentes, os paulistas Thiago Camilo e Daniel Serra dividem a liderança do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Camilo e o atual campeão Felipe Fraga foram os vencedores das duas corridas disputadas ontem no circuito do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), ambas marcadas por boas disputas, uso intenso do Safety Car e algumas batidas. Na mais espetacular delas o amazonense Antônio Pizzonia protagonizou um episódio que teve consequências mínimas ante o potencial criado por uma colisão em “T”. Felizmente ele e o mineiro Lucas Foresti sofreram apenas contusões menores.

Na primeira largada Thiago Camilo mostrou que está em ótima forma e liderou com autoridade suficiente para garantir sua primeira vitória no Velopark. Cacá Bueno (segundo) e Ricardo Maurício completaram o pódio. Na segunda prova Gabriel Casagrande e Felipe Fraga travaram boa disputa pela liderança até que o paulista foi obrigado a abandonar com problemas no câmbio. Valdeno Brito e Marcos Gomes completaram os top 3.

O acidente que culminou com a batida entre Antônio Pizzonia e Lucas Foresti começou na disputa de freada do amazonense com o paulista Tuka Rocha na freada para a curva 1, ponto crítico do circuito gaúcho. Após se tocarem, os dois saíram da pista e Rocha conseguiu manter seu carro sob controle enquanto Pizzonia rodou e ficou parado em posição perpendicular ao eixo da pista. Por acontecer na segunda volta os carros ainda estavam embolados; alguns pilotos conseguiram escapar mas outras batidas aconteceram na sequência e forçaram outros competidores a abandonar.

Situações como essa não são inéditas e há o entendimento tácito de diretores de prova de que o piloto não deve movimentar seu carro caso não tenha visão completa da pista. Em sua página no Facebook Antonio Pizonia declarou que “o pouco que eu via, era pista livre e como estava em uma zona de perigo, minha reação foi tentar sair dali o mais rápido possível.” Certamente o ambiente dentro de um cockpits não é ideal para meditar e pode-se entender que a atitude do piloto foi no sentido de sair de uma posição perigosa.

Igualmente, ao largar no meio do pelotão em um circuito onde a diferença entre o mais rápido e o mais lento é inferior a um segundo, a atitude mais sensata de Pizzonia seria permanecer parado e, consequentemente, minimizar as chances de ser abalroado pelos que vinham atrás, como agiu Tuka Rocha. Ante à sua justificativa de que “só quem pilota sabe o que acontece lá dentro”, mais importante de tudo, ressalte-se que mais importante não é crucificar A ou B, mas tomar providências que evitem a repetição de manobras tão lamentáveis quanto a que marcou a segunda rodada da temporada brasileira de Stock Car. A punição de largar em último na próxima etapa – 21 de maio em Santa Cruz do Sul (RS) – pareceu leve para muitos.

Resultado da Corrida 1

1) Thiago Camilo – a 40min57s747

2) Cacá Bueno- a 1s529

3) Ricardo Maurício – a 2s090

4) Daniel Serra – a 2s813

5) Marcos Gomes a 2s860

6) Max Wilson – a 5s764

7) Rubens Barrichello – a 6s963

8) Valdeno Brito – a 7s707

9) Gabriel Casagrande- a 8s927

10) Felipe Fraga- a 9s990

Resultado da Corrida 2

1) Felipe Fraga – 39 voltas em 41min31s902

2) Valdeno Brito – a 2s173

3) Marcos Gomes – a 2s991

4) Átila Abreu – a 3s990

5) Rubens Barrichello – a 4s479

6) Ricardo Zonta – a 5s395

7) Daniel Serra – a 6s463

8) Ricardo Maurício – a 9s250

9) Thiago Camilo – a 10s559

10) Guilherme Salas – a 14s660

Classificação do campeonato:

1. Thiago Camilo e Daniel Serra – 69 pontos

3. Max Wilson – 56

4. Ricardo Mauricio e Átila Abreu – 51

6. Felipe Fraga – 49

7. Cacá Bueno – 47

8. Rubens Barrichello – 41

9. Marcos Gomes – 39

10. Valdeno Brito – 31

11. Ricardo Zonta – 30

12.Tuka Rocha – 25

13. Rafael Suzuki – 18

14. Galid Osman e Denis Navarro – 17Stock Car: Camilo e Serra são líderes